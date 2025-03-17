ВИДЕО Дональд Трамп получил микрофоном по лицу: смотрите на его реакцию

Видео курьеза разлетелось по социальным сетям. Как видно на кадрах, журналистка телеканала случайно ткнула Трампа в лицо микрофоном, когда он слушал вопрос другой представительницы прессы о секторе Газа.

Девушка сразу же попросила прощения, но президент США все же бросил на нее недовольный взгляд. Впрочем, выслушав вопрос о Газе, Трамп отшутился, со смехом сказав, что сегодня его «обидчица» вошла в историю.