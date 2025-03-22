Когда утром можно пить кофе: ученые нашли ответ

«Есть также исследования, показывающие, что вы можете увеличить свою силу и мощность», - сказал он. «Это может быть связано с уменьшением восприятия усилий. Если вы считаете, что работаете меньше и испытываете меньше боли, то можете нагружать себя сильнее».

Пик этого эффекта наступает примерно через 45 минут после приема препарата, но у разных людей он может быть разным.

Когда лучше всего выпить кофе

Многие из нас тянутся к кофе сразу после того, как встают с постели, но есть теория, что лучше повременить с этим.

Незадолго до подъема наш организм естественным образом вырабатывает кортизол - гормон стресса, который помогает нам проснуться. Кофе может повысить уровень кортизола, что может вызвать нежелательный всплеск бодрости и привести к повышению толерантности и зависимости от кофеина.

«Некоторые данные свидетельствуют о том, что подождать немного после пробуждения - может быть, час - перед первой чашкой кофе может быть полезно», - отметила Ржехорзек.

«Кофейный сон»

«Кофейный сон» предполагает употребление небольшого количества кофеина непосредственно перед коротким сном. Поскольку кофеин начинает действовать примерно через 20-45 минут, идея заключается в том, что вы получаете двойной заряд бодрости: один от сна, а другой от действия кофеина. Опять же, исследований в этой области не так много, но Ржехорзек говорит, что, возможно, стоит поэкспериментировать.

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