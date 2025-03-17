В субботу, 15 марта, в таллиннском клубе Privè выступили легендарная группа Ляпис Трубецкой. Смотрите галерею!
Полный зал: группа Ляпис Трубецкой привела таллиннскую публику в восторг
Зал клуба был заполнен поклонниками, которые запомнят этот вечер надолго: прозвучали лучшие хиты, члены коллектива поделились неиссякаемым зарядом энергии и впечатлили безудержной харизмой.
«Ляпис Трубецкой» известны своими энергичными выступлениями и хитами, которые стали гимнами целого поколения. Поклонники смогут насладиться старыми любимыми хитами, такими как «Воины света», «Капитал», «Ау», «В платье белом», «Яблони».