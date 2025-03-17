Elmas или же Эльмаз Топалова - музыкант и педагог по вокалу из Таллинна, которая, несмотря на свой юный возраст, уже успела найти свою аудиторию и стиль звучания. Она рассказала о том, как пришла в музыкальную индустрию, что думает о музыкальной сцене в Эстонии, а также поделилась планами на будущее.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Красотка-певица из Таллинна Elmas: «Планирую выступить на Eesti Laul»
Эльмаз Топалова, выступающая под псевдонимом Elmas, росла в семье, где музыка была неотъемлемой частью жизни. «Я ходила в детский хор, закончила музыкальную школу по классу фортепиано, посещала различные вокальные студии», - вспоминает она, отмечая, что хоть изначально это и была лишь инициатива родителей, со временем и сама она влюбилась в это дело.