Пн, 17.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО Красотка-певица из Таллинна Elmas: «Планирую выступить на Eesti Laul»

Copy
Elmas
Elmas Фото: Ксения Леппеля

Elmas или же Эльмаз Топалова - музыкант и педагог по вокалу из Таллинна, которая, несмотря на свой юный возраст, уже успела найти свою аудиторию и стиль звучания. Она рассказала о том, как пришла в музыкальную индустрию, что думает о музыкальной сцене в Эстонии, а также поделилась планами на будущее.

Эльмаз Топалова, выступающая под псевдонимом Elmas, росла в семье, где музыка была неотъемлемой частью жизни. «Я ходила в детский хор, закончила музыкальную школу по классу фортепиано, посещала различные вокальные студии», - вспоминает она, отмечая, что хоть изначально это и была лишь инициатива родителей, со временем и сама она влюбилась в это дело.

«Конечно, стать певицей тогда было скорее мечтой. Осознание того, что профессия артиста - это не только сцена, но и огромный труд, пришло позже. Поступив в музыкальное училище имени Георга Отса, я по-настоящему поняла, что занимаюсь правильным делом», - рассказывает Топалова.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх