ФОТО Красотка-певица из Таллинна Elmas: «Планирую выступить на Eesti Laul»

Elmas или же Эльмаз Топалова - музыкант и педагог по вокалу из Таллинна, которая, несмотря на свой юный возраст, уже успела найти свою аудиторию и стиль звучания. Она рассказала о том, как пришла в музыкальную индустрию, что думает о музыкальной сцене в Эстонии, а также поделилась планами на будущее.