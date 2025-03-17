В четверг, 13 марта, в баре Fonoteek прошла невероятная вечеринка - самые стильные жительницы Таллинна вспомнили школьные годы и переоделись в форму учениц. А все потому, что в Таллинне представили новые продукты косметического бренда NYX. Ведущей вечера стала дрэг-квин Вилита. Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Взрослые школьницы сдали экзамен в таллиннском баре
Косметических бренд пригласил на презентацию эстонских блогеров, журналистов и светских особ, чтобы официально представить новые продукты - Face Glue Gripping Primer и Face Glue Setting Spray.
Вечер начался с выступления Вилиты, которая станцевала под песню Бритни Спирс - Lucky. Роскошная дрэг-квин привела публику в восторг! Позже гостям мероприятия рассказали об истории бренда, новых продуктах и добавили, что вся эта информация пригодится позже для игры.
И правда, все, что рассказала представительница бренда, понадобилось гостям для «Своей игры». Участников мероприятия разделили на команды и начался настоящий бой! Победившая с большим отрывом команда получила специальные призы.
Праймер Face Glue Gripping Primer обеспечивает стойкость макияжа до 24 часов, увлажняет кожу, обеспечивает максимальное сцепление и длительную фиксацию благодаря полиглутаминовой кислоте и кленовому сиропу в составе.
При этом формула не утяжеляет покрытие - напротив, праймер некомедогенный, легкий и позволяет коже дышать.
Фиксирующий спрей для макияжа Face Glue Setting Spray водостойкий и подчеркивает яркость оттенков макияжа.