Названы лучшие гастрономические города мира в 2025 году

1. Новый Орлеан, США - король гастрономии

Без преувеличений, Новый Орлеан - это рай для любителей еды. Город завоевал первое место в глобальном опросе Time Out, набрав голоса более 18 500 респондентов. Почему? Потому что в Нью-Орлеане особая смесь французской, испанской, вьетнамской и африканской кулинарных традиций.

Здесь можно насладиться такими легендарными блюдами, как гумбо, джамбалайя и, конечно, бенье - вкуснейшими жареными пирожками, которые подаются в каждом уголке города. Удивительно, но этот уникальный гастрономический коктейль продолжает радовать не только местных, но и туристов со всего мира.

2. Бангкок, Таиланд - слияние традиций и уличной еды

На втором месте оказался Бангкок - город, который никогда не перестает удивлять своей гастрономией. Здесь в одном месте можно найти не только рестораны с высокой кухней, отмеченные звездами Мишлен, но и оживленные уличные рынки, где с удовольствием можно поесть за несколько долларов. Известная улица Яоварат в китайском квартале стала настоящим центром притяжения для гурманов, и мало кто может устоять перед вкусом местных деликатесов.

3. Медельин, Колумбия - доступная еда и кофе

Третье место в списке занимает Медельин. Этот колумбийский город поразил читателей Time Out своей доступностью, в частности — дешевой и качественной едой, а также уникальным кофе. Медельин стал настоящим открытием для гурманов, ищущих не только вкусные, но и бюджетные варианты для гастрономических путешествий.