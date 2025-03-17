Сегодня стало известно о смерти актрисы Эмили Декенн, которая в свое время покорила Каннский кинофестиваль. Последние дни жизни Эмили провела в больнице Парижа.
43-летняя актриса Эмили Декенн умерла в больнице от редкой формы рака
43-летняя Эмили страдала от редкой формы рака - опухоли надпочечников. Артистка мужественно боролась с тяжелым недугом около полутора лет. 16 марта она ушла из жизни.
«Очевидно, я храню ту огромную любовь, которая переполнена после всего этого испытания. Впрочем, я бы соврала, если бы говорила, что у меня все хорошо всегда. Рак, кроме своей редкости, полностью меня преобразил, мою жизнь, мое общее состояние, мои нравы, мои способности, мою свободу, мою беспечность… Иногда я плачу по прошлой жизни. Иногда я злюсь, иногда мне страшно. Но я здесь. Я хочу жить. Я выживу», - делилась Декенн в личном блоге.
Эмили Декенн более десяти лет была замужем за актером и продюсером Мишелем Ферраччи. Мужчина, как мог, поддерживал свою избранницу. А она в свою очередь от всего сердца благодарила его и называла своим ангелом.
Пользователи Сети выражают соболезнования супругу, близким Эмили и желают им сил пережить страшную потерю.