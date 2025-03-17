43-летняя актриса Эмили Декенн умерла в больнице от редкой формы рака

«Очевидно, я храню ту огромную любовь, которая переполнена после всего этого испытания. Впрочем, я бы соврала, если бы говорила, что у меня все хорошо всегда. Рак, кроме своей редкости, полностью меня преобразил, мою жизнь, мое общее состояние, мои нравы, мои способности, мою свободу, мою беспечность… Иногда я плачу по прошлой жизни. Иногда я злюсь, иногда мне страшно. Но я здесь. Я хочу жить. Я выживу», - делилась Декенн в личном блоге.