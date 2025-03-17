Какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в феврале?

В феврале было зарегистрировано 7 пар близнецов: 4 пары девочек и 3 смешанные пары. По месту жительства рождения распределились следующим образом: Таллинн - 234 рождения, Харьюмаа - 115, Хийумаа - 2, Ида-Вирумаа - 40, Йыгевамаа - 11, Ярвамаа - 17, Ляэнемаа - 8, Ляэне-Вирумаа - 14, Пылвамаа - 11, Пярнумаа - 43, Рапламаа - 14, Сааремаа - 16, Тартумаа - 85, Валгамаа - 12, Вильяндимаа - 30, Вырумаа - 10.

Самыми популярными именами у девочек в феврале стали Оливия, Эмма, Ленна, Марта и Нора. Среди мальчиков - Мара и Маттиас, а также Лукас, Расмус и Робин.

В феврале было заключено 311 браков: 23 - у нотариусов, 6 - у духовных лиц. В то же время расторгнуто 264 брака. Для сравнения: в феврале прошлого года было заключено 330 браков и зарегистрировано 227 разводов.

В феврале зарегистрировано 1216 смертей, что меньше, чем в феврале прошлого года (1327).

Новые имена получили 121 человек: 21 - изменили имя, 86 - фамилию, 14 - сменили и имя, и фамилию.

Среди сменивших имя 76 женщин и 45 мужчин. В прошлом году в этот же период новое имя получили 194 человека.