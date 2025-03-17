В редакцию Elu24 написал пассажир рейса Хельсинки-Таллинн. Источник рассказал, что в субботу вечером вместе с ними в Эстонию летели депутаты, которые возвращались домой из Индии. Внимание пассажира привлек Яак Валге, которого стюардесса перед посадкой несколько раз просила убрать багаж под сиденье. Член Рийгикогу прокомментировал ситуацию.
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Пассажир рейса Хельсинки-Таллинн возмущен поведением летевшего в самолете члена Рийгикогу
Группа поддержки Тибета в Рийгикогу, в состав которой входят Яак Валге, Юку-Калле Райд, Андо Кивиберг, Кармен Йоллер и Ханна Лахе, с 8 по 15 марта отправилась в Индию (Дхарамсала), где встретились с далай-ламой и членами тибетского правительства в изгнании.