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Пассажир рейса Хельсинки-Таллинн возмущен поведением летевшего в самолете члена Рийгикогу

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Яак Валге.
Яак Валге. Фото: Madis Veltman

В редакцию Elu24 написал пассажир рейса Хельсинки-Таллинн. Источник рассказал, что в субботу вечером вместе с ними в Эстонию летели депутаты, которые возвращались домой из Индии. Внимание пассажира привлек Яак Валге, которого стюардесса перед посадкой несколько раз  просила убрать багаж под сиденье. Член Рийгикогу прокомментировал ситуацию.

Группа поддержки Тибета в Рийгикогу, в состав которой входят Яак Валге, Юку-Калле Райд, Андо Кивиберг, Кармен Йоллер и Ханна Лахе, с 8 по 15 марта отправилась в Индию (Дхарамсала), где встретились с далай-ламой и членами тибетского правительства в изгнании.

В воскресенье утром в редакцию Elu24 пришло письмо от пассажира, который летел на том же рейсе Хельсинки-Таллинн с вышеупомянутыми членами Рийгикогу. 

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