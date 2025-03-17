Пассажир рейса Хельсинки-Таллинн возмущен поведением летевшего в самолете члена Рийгикогу

В редакцию Elu24 написал пассажир рейса Хельсинки-Таллинн. Источник рассказал, что в субботу вечером вместе с ними в Эстонию летели депутаты, которые возвращались домой из Индии. Внимание пассажира привлек Яак Валге, которого стюардесса перед посадкой несколько раз просила убрать багаж под сиденье. Член Рийгикогу прокомментировал ситуацию.