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Эстонская светская львица, устроившая шумную вечеринку в боулинге Kristiine: «В следующий раз забронирую все дорожки!»

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Бригитте Сюзанне Хунт.
Бригитте Сюзанне Хунт. Фото: Madis Veltman

В минувшую пятницу Бригитте Сюзанне Хунт отмечала отличный результат за экзамен по семейному праву, однако ее чрезмерно игривое поведение в боулинге O'Learys в торговом центре Kristiine вызвало недовольство окружающих.

«Жаль, что у вас такие скучные вечеринки... Простите, но со мной праздники всегда очень веселые, что я могу с этим поделать? Извините, если я задела чьи-то права», - пишет светская львица Бригитте Сюзанне Хунт в Instagram, рассказывая, как в пятницу отмечала с друзьями свою высокую оценку за экзамен по семейному праву.

В воскресенье издание Kroonika написало, что в пятницу Хунт видели, играющей в боулинг в O'Learys в торговом центре Kristiine, вместе с ней был также юрист. Однако, к сожалению, скандальная светская львица мешала другим игрокам в боулинг своим настроением.

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