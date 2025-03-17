Эстонская светская львица, устроившая шумную вечеринку в боулинге Kristiine: «В следующий раз забронирую все дорожки!»

«Жаль, что у вас такие скучные вечеринки... Простите, но со мной праздники всегда очень веселые, что я могу с этим поделать? Извините, если я задела чьи-то права», - пишет светская львица Бригитте Сюзанне Хунт в Instagram, рассказывая, как в пятницу отмечала с друзьями свою высокую оценку за экзамен по семейному праву.