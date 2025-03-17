Вот как нужно варить гречку – всегда будет рассыпчатой: эту хитрость знают единицы

Начнем с пропорций, так как это важный момент. Итак, чтобы приготовить рассыпчатую кашу нужно: на стакан гречки взять два-два с половиной стакана воды. Чаще всего берут пропорцию 1:2, но если хотят, чтобы крупа разварилась чуть больше, то можно взять два с половиной стакана воды.

Как правильно варить гречку

Еще один важный момент - в какую воду засыпать гречневую крупу. Запомните: если хотите кашу-размазню, то заливайте гречку холодной водой, но для рассыпчатой каши нужно, чтобы вода закипела.

И еще несколько моментов. Во-первых, перед тем, как приготовить гречку, ее следует промыть и, если крупа не обжарена, то просушить, а затем прокалить ее на сухой сковороде в течение двух минут.​ Также отправлять крупу следует в кипящую и подсоленную воду.​

Варить гречку нужно на медленном огне, пока не испарится вся жидкость (вода или бульон), а после того как каша будет готова - оставить на плите под крышкой на пять-десять минут. Затем следует перемешать и добавить сливочное масло. Важно: не спешите перемешивать кашу после того, как вы ее засыпали, нужно дождаться полного испарения воды. Тогда каша получится рассыпчатой.​