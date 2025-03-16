БЫСТРАЯ И КРАСИВАЯ Элина Нечаева установила рекорд

Весенняя премьера нового сезона на Kanal 2 собрала вместе звезд телеэкрана и тех, кто остается за кадром - один ярче и красивее другого. Однако в разгар праздника наступил момент, когда атмосфера в зале изменилась - прибыла звезда!

Элина Нечаева выглядела эффектно в длинных сапогах, пышной мини-юбке, облегающей футболке и с собранными в хвост волосами. Обычно над таким образом несколько часов работают стилисты, визажисты и парикмахеры. Но у Элины все произошло иначе.

Глядя на Элину Нечаеву, вы ни за что не поверите, что за такой внешностью не стоят часы подготовки. Фото: Pressifoto

Я просто схватила из шкафа первое, что попалось под руку, и надела», - смеется красавица. - «Покормила сына, передала его маме, побежала к зеркалу, быстро сделала макияж, заплела волосы - и уже мчалась на мероприятие. Любая мать знает, что когда ребенок такой маленький, он всегда на первом месте. На себя времени почти не остается».

Сколько времени заняло создание сногсшибательного образа без помощи стилистов?

«Пятнадцать минут! Больше времени у меня просто не было», - смеется Элина Нечаева.

Элина - мать четырехмесячного сына Оливера. Каждая женщина, у которой есть младенец, понимает, насколько сложно найти время для себя, не говоря уже о гламурных выходах. Но оперная певица делает это на сверхскорости. Кто сможет повторить такой рекорд?