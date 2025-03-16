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ВИДЕО «Мне стало стыдно...» Элина Нечаева запуталась в словах гимна Эстонии на бойцовском вечере

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Фото статьи
Фото: Elu24 kollaaž

В субботу в ледовом холле Тондираба в Таллине прошел бойцовский вечер The League, где помимо захватывающих поединков на сцене выступили и несколько известных музыкантов. Среди них была оперная дива Элина Нечаева, однако ее исполнение гимна Эстонии, к сожалению, пошло полностью не по плану.

«Мне стало стыдно, когда я это слушала - не смогла снимать дальше», - так описала момент зрительница, присутствовавшая на бойцовском вечере в ледовом холле Тондираба, когда оперная певица Элина Нечаева исполняла гимн Эстонии.

По словам очевидцев, выступление стало сбиваться уже в конце первого куплета, где Нечаева, кажется, начала путаться в словах. Казалось, что во втором куплете певица вновь обрела уверенность, но неожиданно после первой строки она перескочила сразу на третий куплет, спев фразу «Su üle Jumal valvaku».

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