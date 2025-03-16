ВИДЕО «Мне стало стыдно...» Элина Нечаева запуталась в словах гимна Эстонии на бойцовском вечере

В субботу в ледовом холле Тондираба в Таллине прошел бойцовский вечер The League, где помимо захватывающих поединков на сцене выступили и несколько известных музыкантов. Среди них была оперная дива Элина Нечаева, однако ее исполнение гимна Эстонии, к сожалению, пошло полностью не по плану.