В субботу в ледовом холле Тондираба в Таллине прошел бойцовский вечер The League, где помимо захватывающих поединков на сцене выступили и несколько известных музыкантов. Среди них была оперная дива Элина Нечаева, однако ее исполнение гимна Эстонии, к сожалению, пошло полностью не по плану.
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ВИДЕО ⟩ «Мне стало стыдно...» Элина Нечаева запуталась в словах гимна Эстонии на бойцовском вечере
«Мне стало стыдно, когда я это слушала - не смогла снимать дальше», - так описала момент зрительница, присутствовавшая на бойцовском вечере в ледовом холле Тондираба, когда оперная певица Элина Нечаева исполняла гимн Эстонии.