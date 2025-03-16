Нутрициологи назвали продукт, который полезнее овсянки: ускоряет метаболизм и чистит кишечник

Овсяные отруби поставляют организму важные витамины и минералы. Благодаря высокому содержанию клетчатки, они дарят длительное чувство насыщения, что помогает поддерживать здоровый вес. Отруби способствуют снижению уровня вредного холестерина и сахара в крови и очищают организм от токсинов.

Они особенно полезны для тех, кто заботится о здоровье пищеварительной системы. Содержащаяся в отрубях клетчатка замедляет всасывание сахара в кровь, что помогает избежать резких колебаний уровня сахара, что важно для людей с диабетом. Потребление овсяных отрубей также поддерживает нормальный баланс кишечной микрофлоры, способствует очищению желудочно-кишечного тракта от остатков пищи, предотвращает запора и защищает от воспалений и развития раковых заболеваний.

Кроме того, отруби обладают мощными антиоксидантными свойствами, что помогает снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Как правильно есть овсяные отруби

Трех столовых ложек овсяных отрубей в день будет достаточно для того, чтобы насытить организм полезными веществами и энергией. Однако не следует злоупотреблять этим продуктом, поскольку он достаточно калориен и содержит фитоцианаты, которые могут мешать усвоению определенных микроэлементов. Если вы только начинаете включать овсяные отруби в рацион, делайте это постепенно, начиная с 1-2 ложек. Большое количество клетчатки организм может воспринимать тяжело, что может вызвать дискомфорт в желудке. Постепенное введение позволит организму адаптироваться.

Для лучшего усвоения отрубей важно пить достаточно воды. Если вы регулярно едите отруби, увеличивайте количество жидкости на пол-литра больше обычного. Однако их можно есть и в сыром виде, без добавления жидкости. Отруби можно добавлять в каши, йогурты, смузи и другие блюда, а также использовать для приготовления десертов и тортов - они прекрасно загустят тесто.

Употребление овсяных отрубей – это вкусный и простой способ улучшить свое здоровье.