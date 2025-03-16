Эксперт: то, что Кейт Миддлтон сказала после разрыва с Уильямом, показало ее истинную сущность

До того как принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились, их отношения пережили множество взлетов и падений. После окончания университета они даже решили на время расстаться. Теперь королевский эксперт раскрыл, что сказала Кейт после их кратковременного разрыва и как это «выдало» ее характер.