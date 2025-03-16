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Эксперт: то, что Кейт Миддлтон сказала после разрыва с Уильямом, показало ее истинную сущность

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Фото статьи
Фото: Isaaack / Shutterstock

До того как принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились, их отношения пережили множество взлетов и падений. После окончания университета они даже решили на время расстаться. Теперь королевский эксперт раскрыл, что сказала Кейт после их кратковременного разрыва и как это «выдало» ее характер.

В следующем месяце принц и принцесса Уэльские отметят 14-летие со дня свадьбы, и на недавней службе в честь Дня Содружества они обменивались полными любви взглядами. Однако их отношения не всегда были безоблачными.

Когда Уильям проходил военную подготовку, Кейт и ее сестра Пиппа часто посещали светские вечеринки в Лондоне. Одна из таких вечеринок была посвящена презентации книги историка и писателя Саймона Себага Монтефиоре. Среди гостей была и Тара Палмер-Томкинсон, родственница Монтефиоре и подруга Уильяма.

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