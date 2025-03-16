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ВИДЕО Новое меню японского McDonald's взорвало интернет: «Это будто с другой планеты!»

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Фото статьи
Фото: Robert V Schwemmer / Shutterstock

Во время путешествий многие любят погружаться в мир местной кухни, оставляя фастфуд в стороне. Однако часто крупные международные сети адаптируют свои меню под вкусовые предпочтения местных жителей, придавая известным брендам уникальность.

«Мы стараемся адаптировать наше меню в соответствии с вкусовыми предпочтениями и традициями каждой страны. Мы уважаем культурные различия, поэтому в каждой стране есть своя политика разработки меню», - объяснили в McDonald's.

В Сингапуре можно попробовать бургер с наси лемак (традиционное малазийское блюдо - прим.ред), в Италии - настоящий сыр пармиджано реджано, а в Нидерландах - McKroket. Одна девушка поделилась, какие необычные блюда она попробовала в McDonald's в Токио, вызвав этим горячие обсуждения в Сети.

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