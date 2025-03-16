ВИДЕО Новое меню японского McDonald's взорвало интернет: «Это будто с другой планеты!»

Во время путешествий многие любят погружаться в мир местной кухни, оставляя фастфуд в стороне. Однако часто крупные международные сети адаптируют свои меню под вкусовые предпочтения местных жителей, придавая известным брендам уникальность.
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«Мы стараемся адаптировать наше меню в соответствии с вкусовыми предпочтениями и традициями каждой страны. Мы уважаем культурные различия, поэтому в каждой стране есть своя политика разработки меню», - объяснили в McDonald's.