ВИДЕО Новое меню японского McDonald's взорвало интернет: «Это будто с другой планеты!»

«Мы стараемся адаптировать наше меню в соответствии с вкусовыми предпочтениями и традициями каждой страны. Мы уважаем культурные различия, поэтому в каждой стране есть своя политика разработки меню», - объяснили в McDonald's.

В Сингапуре можно попробовать бургер с наси лемак (традиционное малазийское блюдо - прим.ред), в Италии - настоящий сыр пармиджано реджано, а в Нидерландах - McKroket. Одна девушка поделилась, какие необычные блюда она попробовала в McDonald's в Токио, вызвав этим горячие обсуждения в Сети.