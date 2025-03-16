Когда лучше тренироваться, чтобы похудеть: тренеры объяснили важные нюансы

«Исследования начали изучать этот вопрос, но пока нет единого мнения о том, что действительно "лучше" для потери веса», - говорит Дженна Брэддок, сертифицированный персональный тренер и диетолог. В любом случае, упражнения работают только в том случае, если вы их делаете, говорит сертифицированный тренер Крисси Кэрролл.

Магистр наук, тренер и диетолог Элизабет Шоу также согласна с этим утверждением. Она признает, что это время может меняться изо дня в день. Но самое главное - выделить время для спорта. Например, Шоу указывает на исследование, которое показало, что упражнения помогли людям с избыточным весом или ожирением похудеть, независимо от того, когда они занимались спортом.

Преимущества утренних упражнений

Если вам нравится двигаться рано утром, исследования на вашей стороне. Брэддок ссылается на исследование, в котором изучались люди, которые занимались спортом постоянно утром, а не позже в течение дня или время от времени. «Утренние упражнения способствовали потере значительно большего веса, чем у других групп и по сравнению с контрольной группой, хотя не было никакой разницы в изменениях состава тела», - говорит Брэддок.

Другое исследование показало, что у людей, занимающихся утром, были меньшие размеры талии в дополнение к более низкому ИМТ, чем у тех, кто тренировался в полдень или вечером.