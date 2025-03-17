ГОРОСКОП НА 17 МАРТА Тельцам стоит полагаться только на себя, а у Весов появятся интересные идеи

Дева

Не сорите деньгами: сегодня вы склонны переоценивать свои финансовые возможности, а лишние расходы недопустимы. Откажитесь от сомнительных сделок, не подписывайте договоров с новыми партнерами – в погоне за мифической прибылью можно многое потерять. Этот день подходит для спокойной работы в соответствии с ранее составленным планом, реализации старых идей, общения с проверенными людьми.

В отношениях с родственниками и любимым человеком нет подлинного тепла. Напомнят о себе старые проблемы и обиды, мелкая ссора может стать причиной серьезного конфликта. Однако сейчас именно от вас зависит, как будет складываться ситуация – настройтесь на позитивный лад, и изменения к лучшему не заставят себя ждать.

Весы

Целеустремленность, упорство и уверенность в себе - вот качества, необходимые для достижения успеха. Вам придется организовывать и контролировать работу других людей, а также заниматься исправлением чужих ошибок. Ситуация складывается сложная, но не безвыходная, что бы ни говорили по этому поводу ваши недоброжелатели. Обратите внимание на имущественную сферу: возможны значительные потери.

Будьте готовы к компромиссам и уступкам в отношениях с близкими людьми. Отложите решение принципиальных вопросов: сейчас лучше отдохнуть, развлечься, на время забыть о проблемах. Позже появятся интересные идеи, воплощение которых в жизнь принесет замечательные плоды.

Скорпион