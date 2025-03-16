Не умеет управлять автомобилем и стирать: спутница жизни звезды «Один дома» раскрыла всю правду об актере

О том, что не умеет делать знаменитость рассказала его избранница - актриса Бренда Сонг. Новыми фактами, которые могут шокировать фанатов звезды, она поделилась в комментарии для The Jennifer Hudson Show в YouTube. По ее словам, Калкин до сих пор не знает, как стирать вещи. Ей пришлось обучать этому возлюбленного, который ранее никогда сам не стирал.

«Я всегда говорю, что Мак - уникальный человек. Как самый известный детский актер в мире, он рос в отелях. Он просто никогда не сталкивался с тем, чтобы самостоятельно стирать одежду. И я была просто шокирована. Я стираю вещи с детства, с 10 лет. Это было смешно - учить его, как правильно стирать вещи», - рассказала Сонг.

Также стало известно, что 44-летний актер не умеет управлять автомобилем и у него нет водительского удостоверения. Артистка рассказала об одном курьезном случае, связанным с этим:

Он до сих пор не умеет водить машину. Я вывела его покататься по нашему району. Это было ужасно. Я смотрю на этого 44-летнего мужчину, который впервые садится за руль, и думаю: не вариант. Я должна нанять кого-то для этого.

К слову, мировую славу артист получил в 10-летнем возрасте после премьеры картины «Один дома» с его участием. В ней он, как известно, рассказывается о Кевине, который перед Рождеством остается дома совсем один.

С 2017 года Калкин состоит в отношениях с Сонг. Пара познакомилась во время совместных съемок в Таиланде. Ходили слухи, что влюбленные обручились в 2022-м. Произошло это через год после рождения их первого сына. В марте 2023-го стало известно о рождении еще одного мальчика в семье.