Ученые раскрыли секрет долголетия американки, которая умерла в возрасте 117 лет

Отмечается, что женщина была самым старым человеком в мире. Ее не стало в августе 2024 года. При жизни она объясняла свое долголетие «удачей и хорошими генами». И как выяснилось, это была правда.

Ученые Барселонского университета начали исследовать ее микробиом и ДНК еще до смерти и обнаружили, что именно гены позволяли ее клеткам вести себя так, будто они были на 17 лет моложе. Кроме того, ее микробиота, то есть бактерии в кишечнике, напоминали микробиоту младенца, говорится в публикации.

Ученые рассказали, что женщина до последних дней сохраняла ясный ум. Все, что ее беспокоило, - это лишь боли в суставах и потеря слуха.

Издание пишет, что Браньяс придерживалась здорового образа жизни, а именно средиземноморской диеты, и это помогло ей максимально использовать свою уникальную генетику. Женщина съедала три йогурта в день, не употребляла алкоголь, не курила, много гуляла и проводила время в окружении семьи и близких.

Ученые надеются, что это исследование поможет изобрести новые методы лечения возрастных заболеваний. По их словам, результаты генетических исследований Браньяс «бросают вызов восприятию старения и болезней как неразрывно связанных процессов».

Мария Браньяс родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско, ее родители переехали в США из Испании и Мексики. Браньяс жила в Техасе и Новом Орлеане, а в 1915 году, во время Первой мировой войны, ее семья вернулась в Испанию и поселилась в Каталонии.

Женщина пережила Испанскую гражданскую войну, Вторую мировую войну, пандемию «испанки» 1918 года и пандемию COVID-19. Интересно, что в 2020 году Браньяс заболела COVID-19, и болезнь у нее прошла бессимптомно.

В январе 2023 года Книга рекордов Гиннеса признала ее самым старым человеком в мире после смерти французской монахини Люсиль Рандон в возрасте 118 лет.

Секрет своего долголетия Браньяс описывала так: «Порядок, спокойствие, хорошие отношения с семьей и друзьями, контакт с природой, эмоциональная стабильность, отсутствие забот, отсутствие сожалений, много позитива и избегание токсичных людей».