ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? «Дейзи, дорогая, мы ждем тебя домой!» Близкие разыскивают 12-летнюю школьницу

«Я всегда с ужасом и тревогой читаю объявления о пропавших детях в Facebook и думаю: Боже, куда они исчезают, и возвращаются ли они домой? Сегодня, к сожалению, я одна из тех родителей, кто в отчаянии вынужден разместить подобное объявление о своей дорогой дочери», - написала в Facebook мать 12-летней Дейзи, Кристи.

«Дейзи ушла из школы в пятницу, 14.03.25, около 11 часов утра перед последним уроком, и с тех пор мы о ней ничего не знаем. В пятницу несколько раз удавалось дозвониться до нее, но она не отвечала, а после этого телефон больше не включался. Мы понятия не имеем, где она может находиться, в каком она состоянии, все ли с ней в порядке», - рассказывает мама.

Дейзи. Фото: Erakogu

Когда Дейзи уходила из дома в Тарту, на ней были черно-белые кроссовки, коричневые спортивные штаны с блестящими камнями в виде звезд, темно-серая парка с меховой опушкой на капюшоне. Возможно, у нее был школьный рюкзак Vans в черно-белую клетку. На ней могли быть либо обычные очки в зеленой оправе, либо черные солнцезащитные очки с синеватым блеском. У Дейзи темные волосы до плеч с рыжеватым оттенком сверху.

«Любая информация может быть жизненно важной», - говорит мать и просит всех, кто что-либо знает о ее дочери с пятницы, связаться с ней.

Если у вас есть информация о Дейзи, звоните по номерам: 56994845 или 58122911, либо сообщите в полицию по номеру 112.

Полиция также ведет поиски девочки. «Мы получили несколько сообщений о том, что ее видели передвигающейся по Тарту, но пока не смогли определить конкретное местоположение по этим сообщениям», - сказал представитель полиции в воскресенье утром.

«Дейзи, дорогая, если ты видишь это объявление, пожалуйста, знай, что мы все тебя очень любим и очень ждем домой!»