Пропавшая 12-летняя Дейзи вернулась домой

«Девочка самостоятельно вернулась домой и чувствует себя хорошо. Полиция находится в контакте с семьей, чтобы выяснить, как предотвратить повторение подобного», - заявили в полиции.

«Дейзи ушла из школы в пятницу, 14.03.25, около 11 часов утра перед последним уроком, и с тех пор мы о ней ничего не знаем. В пятницу несколько раз удавалось дозвониться до нее, но она не отвечала, а после этого телефон больше не включался», - рассказала мать.