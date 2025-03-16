ФОТО Девушка, похудевшая с помощью Оземпика на 82 килограмма, показала удручающие последствия

«​Примерно через шесть месяцев я начала замечать дряблую кожу. Думаю, я думала, что со мной этого не случится. Но когда это произошло, я подумала: "Мне 31 год, так не должна выглядеть 31-летняя женщина"», – говорит она. Коллет добавила, что испытывает большой физический дискомфорт из-за высыпаний в местах обвисания кожи, и ей приходится соблюдать безупречную гигиену, чтобы предотвратить возможные инфекции.

Кремы, по ее словам, якобы помогают избавиться от обвисшей кожи, но она быстро поняла, что операция - единственный вариант, который предлагает настоящее решение. Она уже сделала уменьшение груди, чтобы попытаться бороться с последствиями такой большой потери веса, и снова ляжет под нож в начале апреля для подтяжки живота и коррекции груди.

Первоначальная операция обошлась примерно в 14 000 фунтов стерлингов, и еще один большой счет придется выставить за вторую. Ее оплатят родители Александры.

Доктор Ахид Абуд, управляющий клиниками в Кембридже и на Харли-стрит, отметил, что истории, подобные той, которую рассказала Александра, – это лишь вершина айсберга. Многие пластические хирурги сообщают об увеличении количества запросов на удаление обвисшей кожи у пациентов, которые похудели с помощью таких препаратов, как Wegovy, Ozempic и Mounjaro.

«Мы видим определенный всплеск пациентов. Поскольку препараты настолько эффективны, и люди так быстро теряют вес, мы думаем, что это не позволяет их кожным тканям отступать, хотя трудно сказать наверняка. Оказывает ли это какое-то прямое влияние на эластичность тканей, мы не знаем. Долгосрочные исследования еще не проводились, потому что препараты еще слишком новые», – подчеркнул врач.

Пластический хирург также указал нато, что хотя молодая кожа гораздо более эластична, если человек теряет много веса, дряблая кожа, скорее всего, станет проблемой, независимо от возраста.

«Дряблая кожа оказывает огромное влияние на качество жизни людей. Она ограничивает вашу активность, она натирает, она потеет, люди могут получить инфекции кожи. Психологически это большой удар, люди теряют вес и чувствуют себя прекрасно, но затем у них возникает эта проблема с избытком кожи», - резюмировал доктор Абуд.

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