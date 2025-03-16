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«Ждали здесь роскошного приема?» Семья из Эстонии отправилась в безумное приключение и переночевала в самом дешевом отеле Токио

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Фото статьи
Фото: Erakogu

В эфире Kanal 2 передача «Meie aasta Jaapanis» показала зрителям новое путешествие любимой телесемьи, где они пробирались через турникеты в метро и остановились в самом дешевом отеле в центре Токио.

Туули Роосма вместе с семьей отправилась в новое путешествие, и в этом году они исследуют Японию. «Здесь так много разных районов, которые мы хотим получше узнать», - сказала Туули, которая для передвижения по мегаполису пользовалась метро.

Хотя на первый взгляд пользоваться метро кажется просто - купил билет и зашел в вагон - в Японии не все так легко. «Нам понадобилось немало времени, чтобы разобраться в этом мегаполисе. Одна из причин в том, что население Японии в основном состоит из японцев, и система не слишком удобна для тех, кто не знает японского языка», - объяснила Туули, добавив, что у них возникли сложности даже с покупкой билетов.

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