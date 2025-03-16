В эфире Kanal 2 передача «Meie aasta Jaapanis» показала зрителям новое путешествие любимой телесемьи, где они пробирались через турникеты в метро и остановились в самом дешевом отеле в центре Токио.
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«Ждали здесь роскошного приема?» Семья из Эстонии отправилась в безумное приключение и переночевала в самом дешевом отеле Токио
Туули Роосма вместе с семьей отправилась в новое путешествие, и в этом году они исследуют Японию. «Здесь так много разных районов, которые мы хотим получше узнать», - сказала Туули, которая для передвижения по мегаполису пользовалась метро.