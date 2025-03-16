ФОТО Маклер по прозвищу Могила, аллея зомби и нарколаборатория на кухне: тайны одного столичного района

Сегодня Копли - это пространство для комфортной жизни: новые дома, обустроенные парки, творческие кварталы. Cовсем недавно этот район называли самым криминальным местом столицы. Но же творилось там раньше?
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Выставка «Магический реализм Копли» в музее Каламая раскрывает особую атмосферу этого района и то, как его жители воспринимают происходившие здесь события. Выставка дополняется серией экскурсий, позволяющих увидеть Копли с неожиданных сторон. Одна из них - «Криминальный Копли», которую провел журналист Postimees и бывший житель района Аймур-Яан Кескель.