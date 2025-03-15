ВИДЕО К чему приводит мясная диета?

Ивия Кэтрин из Далласа, США, имеет более 49 000 подписчиков в TikTok. Ее история о том, как мясная диета довела ее до больницы, быстро набрала популярность.

Хотя звезды и фитнес-блогеры активно рекламируют эту диету, Ивия теперь убеждена, что она вовсе не так полезна, как кажется.

Как отмечают специалисты Гарвардской медицинской школы, питание исключительно мясом может быть опасным для здоровья. Это разновидность кето-диеты, популярной среди тех, кто хочет похудеть за счет жирового обмена.

Однако, по данным Ladbible, такой рацион повышает уровень холестерина, поскольку животные жиры богаты насыщенными жирами. Кроме того, он может негативно сказаться на работе почек.

Классическая мясная диета включает:

мясо,

птицу,

яйца,

морепродукты,

некоторые молочные продукты

и воду.

Ивия вспоминает, что находилась в «своей хищнической эре», питаясь по очень строгой схеме: «Каждый вечер в последний год учебы я ела стейк New York Strip, а по утрам - два-три яйца», - рассказала она.

Первоначально ее анализы показывали повышенный уровень белка, но это не вызывало у врачей серьезных опасений.

Со временем здоровье девушки начало ухудшаться.

Она вспоминает, что впервые заподозрила неладное, когда заметила кровь в моче.

Экстренная госпитализация стала неизбежной, когда Ивия оказалась в нестерпимых болях.

«Когда я попала в отделение неотложной помощи, я кричала от боли, потому что мне пришлось выводить камни из почек», - рассказала блогерша.

После этого врачи сделали рентген, чтобы убедиться, не образовались ли у нее новые камни.

«Мне сделали укол морфина, потому что боль была просто адской», - призналась Ивия.

В финале видео девушка предупреждает своих подписчиков:

«Не ешьте слишком много белка, хорошо? Не забывайте про клетчатку!»