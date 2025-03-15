В редакцию Elu24 в субботу ночью поступил анонимноя жалоба со ссылкой на видео одного тиктокера. «Парень за рулем автомобиля, в руке бутылка водки, на фоне играет песня Томми Кэша», - сообщает источник. Однако представитель полиции, комментируя видео, отмечает: «На записи не видно, что он за рулем. А пассажирам не запрещено употреблять алкогольные напитки».
Для подписчиков
Видео эстонского тиктокера вызвало бурю эмоций у пользователей: «Парень за рулем автомобиля, в руке бутылка водки, на фоне играет песня Томми Кэша»
«Один самодовольный парень разместил видео в TikTok, где он находится за рулем. Как обычный участник дорожного движения, я считаю это недопустимым в обществе. Куда мы катимся, если пьяные водители свободно ездят по дорогам?» - возмущается человек, отправивший жалобу, уверен, что мужчина действительно управляет автомобилем, употребляя алкоголь.