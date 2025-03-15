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Видео эстонского тиктокера вызвало бурю эмоций у пользователей: «Парень за рулем автомобиля, в руке бутылка водки, на фоне играет песня Томми Кэша»

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Фото статьи
Фото: Ekraanitõmmis videost

В редакцию Elu24 в субботу ночью поступил анонимноя жалоба со ссылкой на видео одного тиктокера. «Парень за рулем автомобиля, в руке бутылка водки, на фоне играет песня Томми Кэша», - сообщает источник. Однако представитель полиции, комментируя видео, отмечает: «На записи не видно, что он за рулем. А пассажирам не запрещено употреблять алкогольные напитки».

«Один самодовольный парень разместил видео в TikTok, где он находится за рулем. Как обычный участник дорожного движения, я считаю это недопустимым в обществе. Куда мы катимся, если пьяные водители свободно ездят по дорогам?» - возмущается человек, отправивший жалобу, уверен, что мужчина действительно управляет автомобилем, употребляя алкоголь.

На видео тиктокер с ником sillu83 находится в автомобиле, а на заднем плане играет песня Томми Кэша Espresso Macchiato. Он слушает радио и в какой-то момент достает бутылку водки и делает несколько глотков.

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