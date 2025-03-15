Таллиннских любителей моды ожидало грандиозное и сверкающее событие - эстонский модный бренд Nora Isle появился в ассортименте отдела женской моды в торговом центре Kaubamaja! Бренд, созданный дизайнером Марианной Саар, известен своими смелыми силуэтами и эффектными тканями, и его торжественное открытие собрало множество стильных гостей. Кто пришел на гламурную вечеринку и какие моменты вечера были самыми яркими? Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как прошла гламурная вечеринка эстонского бренда
Ассортимент женского отдела в Kaubamaja пополнился новым ярким эстонским брендом Nora Isle. Основанный три года назад дизайнером Марианной Саар, этот модный бренд известен своими смелыми силуэтами и эффектными тканями, добавляя в повседневную жизнь нотку гламура и блеска. Теперь коллекция Nora Isle впервые доступна клиентам Kaubamaja.