ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как прошла гламурная вечеринка эстонского бренда

Таллиннских любителей моды ожидало грандиозное и сверкающее событие - эстонский модный бренд Nora Isle появился в ассортименте отдела женской моды в торговом центре Kaubamaja! Бренд, созданный дизайнером Марианной Саар, известен своими смелыми силуэтами и эффектными тканями, и его торжественное открытие собрало множество стильных гостей. Кто пришел на гламурную вечеринку и какие моменты вечера были самыми яркими? Смотрите галерею!