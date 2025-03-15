Представительницу Грузии на Евровидении-2025 требуют дисквалифицировать

Так на днях стало известно имя конкурсанта, который будет представлять Грузию в швейцарском городе Базель. Как отмечает официальный сайт Евровидения, ею станет 22-летняя Мариам Шенгелия. Она будет участвовать с песней «Freedom».

Однако выбор грузинского национального вещателя всколыхнул сеть. Еврофаны возмущены таким решением, ведь нашли информацию, что Мариам выступала на партийных мероприятиях пророссийской правящей партии «Грузинская мечта» и пела в шоу на пророссийском канале. Также девушку обвиняют в гомофобии и планируют обратиться в Европейский вещательный союз с требованием снять ее кандидатуру с конкурса.

Что известно о Мариам Шенгелия

Мариам участвовала в талант шоу X-Фактор и Голос в Грузии. Также пела в группе Mixtura. В 2020 году артистка должна была выйти на сцену конкурса Евровидение как бэк-вокалистка, но тогда из-за пандемии шоу отменили.

К слову, 69-й песенный конкурс Евровидение состоится в этом году в Швейцарии. Гранд-финал планируется на 17 мая, а полуфиналы пройдут 13 и 15 мая.