Хотя этот день достаточно благоприятен с профессиональной точки зрения, на легкие успехи рассчитывать не стоит. Вероятны конфликты в трудовых коллективах, разногласия финансовым вопросам, проблемы с разделением обязанностей. Нежелательно начинать работу над новыми проектами, особенно в сфере шоу-бизнеса и рекламы, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 16 МАРТА ⟩ У Дев весьма сложный день, а Водолеям лучше отложить решение финансовых вопросов
Возможна напряженность и в личных отношениях, особенно трудно будет поладить людям, имеющим большую разницу в возрасте. Мир в семье удастся сохранить благодаря взаимным уступкам. Представители старшего поколения могут быть излишне требовательными и даже капризными, в некоторых случаях это может привести к серьезным ссорам.
Овен
Сложный день, напряженный и противоречивый. Не будьте слишком упрямы: нежелание идти на уступки может привести к серьезным проблемам профессионального и личного характера. Конфликты с деловыми партнерами не исключено, особенно трудно придется тем, кто работает в сфере высоких технологий. Финансовая ситуация благоприятна, можно делать покупки и инвестиции.
Существует вероятность разногласий в семье, споров с любимым человеком. Юные влюбленные склонные преувеличивать значение мелких неприятностей, пары более зрелого возраста столкнуться с проблемами при решении бытовых вопросов. Жизненный потенциал снижен, не исключены недомогания и нервные срывы.
Телец
Очень сложный день с точки зрения работы. Сведите к минимуму профессиональные контакты, не обсуждайте вопросы бизнеса даже с проверенными деловыми партерами. Вероятность карьерного роста минимальна, финансовая ситуация также весьма сложна. В этот день стоит проявить максимум осторожности и избегать любого риска, даже если речь идет о совершенных пустяках.
В личных отношениях ситуация складывается более благоприятная, возможно решение давних семейных проблем. Отношения с родственниками наладятся быстро, да и любимый человек отнесется к вам с пониманием. Жизненный потенциал высок, настроение будет хорошим. Воздержитесь от экспериментов с имиджем.
Близнецы
Отнеситесь внимательно к решению финансовых вопросов: ложные шаги могут иметь печальные последствия. Стоит также воздержаться от долгих поездок, как деловых, так и развлекательных. Нежелательны перегрузки, занятия спортом хороши лишь в гомеопатических дозах. Относясь бережно к своим и чужим чувствам, вы сможете добиться больших успехов в деловом и личном общении.
Этот день подходит как для решения накопившихся проблем, так и для начала движения к новой цели. Ваша сила – в умении правильно оценить ситуацию и вовремя понять, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Хотя жизненный потенциал находится на высоком уровне, настроение может быть переменчивым, особенно чувствительным натурам грозят приступы уныния и раздражительности.
Рак
День сложный с точки зрения работы, но идеально подходящий для общения с родственниками и близкими людьми вообще. Вас не утомит забота о членах семьи, домашние обязанности не покажутся однообразными и скучными. Стоит проявить чуть больше внимания к любимому человеку, не отвечать на его предложения отказом, не обдумав их серьезно.
В деловой сфере ситуация складывается более сложная, особого внимания требуют финансовые дела. Старайтесь свести к минимуму расходы, не тратьте ни своих, ни чужих денег. Вам придется решить немало вопросов, в конце дня не исключено переутомление. Возможны удачные переговоры со старыми партнерами, однако окончательных решений лучше не принимать.
Лев
Очень удачный день с точки зрения личной жизни. Не упустите благоприятный момент для сближения с симпатичным вам человеком, романтического знакомства или свидания. При этом за экзотикой лучше не гнаться и новых путей не искать. Отдайте предпочтение привычной обстановке, довольствуйтесь проторенными маршрутами и проверенными методами действий.
В работе возможны серьезные проблемы, вам придется проявить всю свою изобретательность, чтобы найти достойный выход из непростой ситуации. Можно получить помощь от старых друзей или давних партнеров, заручиться поддержкой руководства, обсудить ряд важных вопросов с коллегами.
Дева
Весьма сложный день для Дев, особенно тех, кто ставит перед собой высокие цели и избегает сомнительных методов их достижения. Конфликты возможны как в деловой, так и в личной сфере, особенно у юных представителей знака. Отношения в семье будут складываться непросто, но взаимные уступки и компромиссы помогут не довести дело до серьезных ссор.
Финансовая ситуация весьма сложна, однако вы можете позволить себе потратить небольшую сумму на давно запланированные развлечения. Однако далекие путешествия лучше отложить, они могут оказаться не столь приятными, как вы ожидали. Берегите свое здоровье: возможны простудные заболевания.
Весы
Проявите терпение: решение важных для вас вопросов откладывается на неопределенный срок. Однако появляются весьма заманчивые новые перспективы. Не упустите шанс заключить выгодные сделки: прибыль будет внушительной, хотя получить ее удастся лишь в отдаленном будущем. Командировки сложатся неудачно, в отношениях с иностранными партерами возможны проблемы.
Сложные обстоятельства личной жизни заставляют беспокоиться, чрезвычайно сложно понять, какие именно шаги следует предпринять в данный момент. Будьте терпеливы со старшими родственниками – конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться надолго.
Скорпион
В личной жизни складывается сложная ситуация, обстановка накаляется с каждой минутой. Сдержанность и терпение могли бы стать хорошими помощниками, но проявить эти качества удастся далеко не всем Скорпионам: сегодня представители этого знака более вспыльчивы и раздражительны, чем обычно. Отношения с родственниками войдут в нормальное русло во второй половине дня.
Не исключены серьезные проблемы в работе. Этот день отлично подходит для начала отпуска или небольшого путешествия. Если у вас нет возможности кардинально сменить обстановку, старайтесь не оставаться в тени. Выступать с инициативой и вносить новые предложения могут лишь те, у кого есть влиятельные покровители.
Стрелец
Перемены в личной жизни будут очень приятными. В этот день можно завязать многообещающее знакомство, хорошо провести время с любимым человеком, признаться в своих чувствах. Подходит он также для вступления в брак, начала совместной жизни или романтического путешествия. Отношения с родственниками также вполне гармоничны, можно объединить усилия для решения общих проблем.
Финансовая ситуация нестабильна, вам стоит быть экономнее, особенно если речь идет о приобретении одежды, косметики и украшений. Этот день не подходит для посещения салона красоты: лучше ограничиться процедурами, которые можно провести дома.
Козерог
Прекрасный день с точки зрения семейных отношений, общение с родственниками будет приятным, очень кстати окажутся советы представителей старшего поколения. Время, проведенное с детьми, поднимет настроение. Можно путешествовать, менять обстановку, обновлять интерьер и вносить перемены в привычный образ жизни.
В сфере романтических привязанностей ситуация противоречива. Здравый смысл и логика помогут найти выход из положения; идти на поводу у своих эмоций и принимать скоропалительные решения опасно. Не берите на себя ответственность за чужие поступки, это не приведет ни к чему хорошему. Жизненный потенциал высок, серьезные недомогания вам не грозят.
Водолей
Отложите решение финансовых вопросов: сегодня вы рискуете совершить серьезные ошибки, неправильно распорядиться своими или чужими деньгами. Возможны проблемы при оформлении документов или имущественных вопросов, а также поломки техники, потеря ценных вещей. В решении профессиональных проблем помогут коллеги, рекомендации руководства также окажутся весьма разумными.
Сфера личных отношений находится под влиянием негативных тенденций, поэтому совершать опрометчивые поступки не стоит, равно как и выступать инициатором перемен. Восстановить душевное равновесие позволят поездки, а также отдых в дружеской компании.
Рыбы
Удачный день для тех, чьи приоритеты лежат в сфере семейных и романтических отношений. Именно в этих областях складывается наиболее благоприятная ситуация, позволяющая найти решение старых проблем и прийти к единому мнению по важным вопросам. Приятным будет и дружеское общение – не упустите возможность отлично отдохнуть в тесной и теплой компании.
Вероятны крупные денежные поступления, да и в целом финансовая ситуация вполне благополучна. Напряженность в профессиональной сфере не исключена. Сейчас не время проявлять активность, предпринимать рискованные действия или выступать с инициативой. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы составить планы на будущее.