ГОРОСКОП НА 16 МАРТА У Дев весьма сложный день, а Водолеям лучше отложить решение финансовых вопросов

Сложные обстоятельства личной жизни заставляют беспокоиться, чрезвычайно сложно понять, какие именно шаги следует предпринять в данный момент. Будьте терпеливы со старшими родственниками – конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться надолго.

Скорпион

В личной жизни складывается сложная ситуация, обстановка накаляется с каждой минутой. Сдержанность и терпение могли бы стать хорошими помощниками, но проявить эти качества удастся далеко не всем Скорпионам: сегодня представители этого знака более вспыльчивы и раздражительны, чем обычно. Отношения с родственниками войдут в нормальное русло во второй половине дня.

Не исключены серьезные проблемы в работе. Этот день отлично подходит для начала отпуска или небольшого путешествия. Если у вас нет возможности кардинально сменить обстановку, старайтесь не оставаться в тени. Выступать с инициативой и вносить новые предложения могут лишь те, у кого есть влиятельные покровители.

Стрелец

Перемены в личной жизни будут очень приятными. В этот день можно завязать многообещающее знакомство, хорошо провести время с любимым человеком, признаться в своих чувствах. Подходит он также для вступления в брак, начала совместной жизни или романтического путешествия. Отношения с родственниками также вполне гармоничны, можно объединить усилия для решения общих проблем.