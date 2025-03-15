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НЕВЕРОЯТНО! Женщина должна платить налог за проданный автомобиль: «Это просто несправедливо»

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Фото статьи
Фото: Margus Ansu

«Для меня это было большим удивлением, когда выяснилось, что я должна платить налог на автомобиль, который продала в начале марта», - говорит жительница Таллинна. Представитель Налогово-таможенного департамента поясняет, что если 1 января 2025 года человек был владельцем транспортного средства, но позже его продал, то ему все равно придется заплатить автоналог за весь 2025 год.

В редакцию Elu24 обратилась женщина, которая была неприятно удивлена тем, что ей пришлось платить автоналог за транспортное средство, которого у нее уже нет.

«Я написала в Налогово-таможенный департамент и попросила пересмотреть автоналог, так как продала машину 3 марта 2025 года. В ответе мне сообщили, что я все равно должна платить автоналог за транспортное средство, которого у меня больше нет. Это было для меня большим сюрпризом», - рассказывает она.

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