НЕВЕРОЯТНО! Женщина должна платить налог за проданный автомобиль: «Это просто несправедливо»

«Для меня это было большим удивлением, когда выяснилось, что я должна платить налог на автомобиль, который продала в начале марта», - говорит жительница Таллинна. Представитель Налогово-таможенного департамента поясняет, что если 1 января 2025 года человек был владельцем транспортного средства, но позже его продал, то ему все равно придется заплатить автоналог за весь 2025 год.