Фото Британский актер и голливудская звезда замечен в Риге

34-летний Тейлор-Джонсон, исполнитель одной из главных ролей в фильме, который сейчас снимается в Риге, был замечен в ресторане Boo The Burger на улице Дзирнаву.

Как ранее сообщалось, фильм «Кровь на снегу» по роману норвежского писателя Ю Несбё будет сниматься в Риге. В картине задействованы несколько известных голливудских актеров, в том числе Тейлор-Джонсон.

Аарон Тейлор-Джонсон. Фото: Reuters/ScanPix

Режиссером фильма стал Кэри Фукунага, ранее снявший последний фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» и первый сезон сериала «Настоящий детектив». Сценарий был написан совместно Ю Несбё и Беном Пауэром, а действие фильма будет происходить в Осло в 1970-х годах.

В феврале в Старой Риге появились декорации, и было объявлено, что съемки начнутся в конце февраля.

Ожидается, что этот проект привлечет широкое внимание благодаря как сильному актерскому составу, так и ошеломляющему мировому успеху романов Ю Несбё.

Главный герой романа «Кровь на снегу» - затворник и наемный убийца по имени Улав, встречающий женщину своей мечты, которая оказывается женой его босса, и Улаву дается задание убить ее.

В фильме также снимутся Ева Грин, Эмма Лэрд и Бен Мендельсон.

Первоначально также на одну из главных ролей был приглашен британский актер Том Харди, но потом его заменил Бенедикт Камбербэтч.