Вкусно и очень полезно: 12 альтернатив обычному хлебу

Этот вариант подходит тем, кто придерживается низкоуглеводной или кето-диеты, например, при лечении эпилепсии. Он готовится из яиц, сливочного сыра и так называемого винного камня. Хлеб получил свое название из-за легкой, воздушной текстуры.

Учтите, что облачный хлеб содержит много насыщенных жиров, а их избыток связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Рисовая бумага

Хотя по текстуре рисовая бумага не похожа на обычный хлеб, она является безглютеновой альтернативой. В нее можно заворачивать овощи, водоросли, авокадо и нежирный белок (например, консервированную рыбу - сардины, лосось, тунец).

Водоросли

Традиционно используемые в суши, водоросли богаты йодом, магнием, кальцием и железом. Они имеют приятный вкус и хрустящую текстуру.

Если вы едите водоросли регулярно (раз в неделю и чаще), рекомендуется чередовать их виды (бурые, зеленые, красные), чтобы снизить риск избытка йода и тяжелых металлов.

Миндальная мука

Миндальная мука - это богатый клетчаткой, низкоуглеводный и безглютеновый продукт, который придает выпечке ореховый вкус и плотную текстуру. Из-за чего ее часто смешивают с более мягкими видами муки.

Миндаль содержит ненасыщенные жиры, растительный белок, витамин E, железо, кальций, марганец и магний.

Хлебцы из бурого риса