Скорпионы – мрачные мысли, Водолеи – неволя: тайная причина несчастья знаков Зодиака

Овны - чрезмерная осторожность

Вы чувствуете себя несчастными, потому что стали слишком осторожными. Погрузившись в однообразие, вы убеждаете себя, что вас это устраивает, но на самом деле внутри что-то не так. Если не предпринять никаких действий против этой неудовлетворенности, усталость и апатия лишь усилятся. Вам стоит встряхнуться и решиться на смелый шаг, ведь за пределами зоны комфорта жизнь становится намного интереснее.

Тельцы - зацикленность на контроле

Ваше недовольство связано с тем, что вы слишком зациклены на контроле над тем, что вам неподвластно - особенно над поступками и мыслями других людей. Запомните: вы отвечаете лишь за себя. Ослабьте хватку, перестаньте пытаться все держать под контролем и научитесь наслаждаться тем, что уже есть в вашей жизни.

Близнецы - чрезмерная социальная активность

Вы выматываете себя постоянными социальными активностями. Общение - это замечательно, но когда вы не оставляете себе времени на отдых, ваше состояние ухудшается. Вам кажется, что, взяв паузу, вы что-то упустите, но на самом деле это лишь мешает вам заботиться о себе. Оставайтесь дома хотя бы пару дней в неделю - так вы не только почувствуете себя лучше, но и начнете больше наслаждаться встречами с людьми.

Раки - восприимчивость