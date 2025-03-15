Меган Маркл представила очередной проект, который уже высмеяли в Сети: «Еще не запустила бизнес, который анонсировала год назад»

Вполне успешным был и ее подкаст «Архетипы» на Spotify: шоу «любимицы» хейтеров всего мира обгоняло многие популярные аналоги. Впрочем, критики и тут усмотрели подвох: мол, звезда фривольно понимает формат интервью и в выпусках слишком много говорит о себе.

На этот раз бизнесвумен разозлила обывателей новым подкастом с претенциозным названием «Исповедь женщин-основательниц». Меган анонсировала его в Instagram.

«У меня были откровенные беседы с удивительными женщинами, которые воплотили мечты в реальность и превратили небольшие идеи в успешный бизнес. Они, как всегда, раскрываются, делятся своими советами, хитростями (и неудачами) и дают мне пищу для ума, пока я строю свой собственный бизнес. Это было потрясающе, вдохновляюще... и весело! Потому что какой в этом смысл, если мы не можем повеселиться в этом безумном приключении?» - написала знаменитость в личном блоге. Премьера состоится в начале апреля.

В Сети герцогиню Сассекскую, по сложившейся традиции, жестоко раскритиковали. В первую очередь Меган припоминают ее бизнес, который успел сменить название, но так и не был запущен.

Речь об American Riviera Orchard, который будет заниматься продажей джемов и предметов для кухни, который был переименован в As Ever. «Она еще не открыла свой бизнес после того, как объявила об этом год назад, поэтому у нее не так много общего с деловыми женщинами, у которых она будет брать интервью», - высказался один из комментаторов на Daily Mail.

«Почему бы ей просто не сдаться? Никто не хочет видеть или слушать ее лицемерную болтовню», - поинтересовался другой. Кое у кого явные проблемы с имиджем!