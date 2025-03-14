На видео Алексей одет полностью в стиле total black. Он надел укороченный топ с длинными рукавами, латексные штаны и стрипы (специальная обувь на высоком каблуке и высокой платформе - прим.ред).

«Потрясающий Алексей Солтан удивил нас своими навыками танца на пилоне! Всего семь занятий Pole Exotic (чувственное направление танца на пилоне - прим.ред), и вот результат - захватывающее дух видео! Его путь доказывает, что пределы существуют только в нашем сознании», - написала танцевальная студия Deesse под видео.

В комментариях пользователи восхищаются способностями стилиста: «​Вау! Молодец, как круто!»

«​Пластика конечно огонь!!! Не каждый тренер так умеет! У вас талант!» - добавил кто-то.