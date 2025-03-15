ФОТО И ВИДЕО Небывалый ажиотаж: смотрите, как проходит открытие первой в Эстонии мастерской по созданию мягких игрушек

Build-A-Bear Workshop - это мастерская по созданию уникальных мягких игрушек. В такой мастерской каждый посетитель может сам создать мягкую игрушку, о которой мечтал.

На выбор предлагают: классического медведя, кролика, лягушку, единорога, белого медведя и многих других персонажей. В каждую плюшевую игрушку можно вшить звуковой чип с любимой мелодией или же с каким-то посланием.

Также можно выбрать понравившийся аромат и пройти трогательную «церемонию сердца» - особый ритуал, когда посетителям вручают маленькое красное сердечко и просят сделать несколько волшебных шагов, а именно: разогреть его в ладошках, приложить к уху, чтобы игрушка была хорошим слушателем, постучать об коленки и в конце - закрыть глаза и загадать желание. После этого сердце закладывают внутрь игрушки.

С самого утра возле магазина выстроилась длинная очередь, и с каждым часов людей становилось все больше. Гостей встречали аниматоры и ведущий мероприятия - Женя Фокин. Первые сто покупателей получили в подарок мягкую игрушку Squishmallow.

По словам директора по развитию международного бизнеса Build-A-Bear Workshop Джорджа Рибейро, страны Балтии представляют собой захватывающую возможность, поскольку спрос на практичный и увлекательный шопинг растет.

«Мы рады впервые привезти опыт Build-A-Bear Workshop в Эстонию. Это расширение отражает наше стремление расти на динамичных и ориентированных на семьи рынках, где высоко ценятся интерактивные и персонализированные розничные впечатления», - пояснил Рибейро.

«Build-A-Bear является одним из лидеров в сфере розничной торговли, создающей впечатления, и помогает детям создавать незабываемые воспоминания. Мы очень рады, что теперь и эстонские посетители смогут испытать радость создания пушистых друзей от Build-A-Bear», - добавил он.

Помимо мастерской в Эстонии, сеть XS Mänguasjad запустила аналогичные мастерские в Латвии, Литве, Финляндии и Швеции.

Смотрите яркую галерею с открытия мастерской!