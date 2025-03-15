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ПОЙМАНА С ПОЛИЧНЫМ Вдруг мать осознала, что в комнате ребенка царит полная тишина: «Я даже не представляла, насколько это страшно!»

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

В Далласе, США, молодая мать Эли Джонс внезапно поняла, что в соседней комнате, где играет ее маленький ребенок, наступила полная тишина. Это мгновенно заставило ее встревожиться, а спустя некоторое время выяснилась и причина, по которой не было слышно ни единого звука.

Женщина вскоре узнала, почему вдруг стало так тихо. Ведь, как говорят, если играющий малыш внезапно замолкает, значит, что-то случилось.

Молодая мать рассказала, что ужинала с мужем, когда вдруг осознала, что из детской не доносится ни звука. «Тишина - самое страшное, когда у тебя маленький ребенок», - поделилась Джонс с Newsweek.

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