ПОЙМАНА С ПОЛИЧНЫМ Вдруг мать осознала, что в комнате ребенка царит полная тишина: «Я даже не представляла, насколько это страшно!»

В Далласе, США, молодая мать Эли Джонс внезапно поняла, что в соседней комнате, где играет ее маленький ребенок, наступила полная тишина. Это мгновенно заставило ее встревожиться, а спустя некоторое время выяснилась и причина, по которой не было слышно ни единого звука.