В Далласе, США, молодая мать Эли Джонс внезапно поняла, что в соседней комнате, где играет ее маленький ребенок, наступила полная тишина. Это мгновенно заставило ее встревожиться, а спустя некоторое время выяснилась и причина, по которой не было слышно ни единого звука.
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ПОЙМАНА С ПОЛИЧНЫМ ⟩ Вдруг мать осознала, что в комнате ребенка царит полная тишина: «Я даже не представляла, насколько это страшно!»
Женщина вскоре узнала, почему вдруг стало так тихо. Ведь, как говорят, если играющий малыш внезапно замолкает, значит, что-то случилось.