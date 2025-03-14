Друг Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в попытке лишить семью баскетболиста наследства

Родственники и друзья баскетболиста уверены, что она причастна к его решению свести счеты с жизнью. А теперь, по словам Гатиса Лининьша, друга Тиммы певица препятствует оформлению наследства.

Сейчас Анна готовит к релизу песню, в которой будет «ее ответ» и «ее история» - в Instagram Лининьш отреагировал на откровение и заявил, что «у многих еще не высохли слезы», а «один человек рассказывает о маленьких шагах в своей жизни».

Приятель Тиммы саркастично отметил, что Седокова еще не выразила сочувствие родителям погибшего, а также не ответила на ряд «мучительных для близких» вопросы: о чем они говорили по телефону, почему не отдает личные вещи и телефоны Яниса и почему задерживала подписание документов для того, чтобы ускорить перевозку тела.

Лининьш продолжил: «Что уже говорить о том, что Анна не то чтобы не помогла с оплатой похорон, она даже не явилась на опознание. Но самое главное, почему она игнорирует подписание документов, чтобы они с Янисом считались официально разведены в Евросоюзе и Америке, а не только в России. Это препятствует родителям и ребенку Яниса претендовать на его наследство»

По словам друга Тиммы, Седокова нанимает адвокатов, которые «оттягивают этот вопрос», так как срок вступления в наследство в России - 6 месяцев.