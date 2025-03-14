В соцсетях распространилось мошенничество, связанное с пропавшим молодым человеком из Пылва

«Одна из распространенных схем опирается на доверие к новостным изданиям: создается сайт или статья с похожим логотипом, шрифтом и дизайном, касающаяся актуальной темы в обществе. Однако при дальнейшем прочтении читатель незаметно перенаправляется на страницу, призывающую инвестировать», - пояснила Тооминг.

Всего несколько дней назад в соцсетях распространилось мошенничество, объявляющее известного певца Отта Лепланда мертвым с 10 марта.

Лепланд сообщил редакции, что знает о посте, в котором используют его имя, фото и объявляют его смерть. «Сегодня мне прислали этот скриншот несколько человек. Мне остается только попросить людей жаловаться на такие публикации. Больше тут нечего сказать», - добавил певец и посоветовал относиться к подобным постам с большим скептицизмом.

Капитан полиции Маарья Пунак рассказала редакции, что сообщения мошенников, объявляющие умершими людей, которые на самом деле живы, в Эстонии встречаются редко. Подобные фейки чаще всего касаются известных иностранных личностей.

Пунак объяснила, что цель мошенников - создать сенсационный пост, который пользователи начнут активно пересылать и комментировать, из-за чего он достигнет еще большего числа потенциальных жертв. «Так как многие пользователи соцсетей принимают подобные сообщения за правду, не проверяя информацию в других источниках, такие посты распространяются молниеносно», - пояснила капитан.

Скрытая схема мошенников