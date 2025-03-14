В пятницу после полудня в Facebook-группе Arvutid ja varuosad появился якобы новостной пост с ссылкой на статью из Delfi, в которой сообщалось о смерти пропавшего молодого человека из Пылва. Однако капитан полиции Маарья Пунак сообщила редакции, что мошеннические публикации, объявляющие о смерти человека, который на самом деле жив, в Эстонии встречаются довольно редко.
В соцсетях распространилось мошенничество, связанное с пропавшим молодым человеком из Пылва
«Похоже, что на новости о пропавшем парне теперь зарабатывают мошенники… Неужели они действительно играют с жизнью невинного человека ради наживы?» - написал в редакцию Крис из столицы, который кликнул на ссылку в Facebook-группе, приняв ее за статью Delfi.
Однако при более детальном исследования страницы выяснилось, что ссылка ведет на сайт с доменом delfiuudised.eu, который на самом деле не существует. «Кажется, методы мошенников становятся все более изощренными», - рассуждает он.
На данный момент статья все еще появляется в результатах поиска Google, но уже не открывается.
Подобная фейковая новость, направленная на инвестиционное мошенничество, распространялась в Facebook-группах и на прошлой неделе.
Главный редактор Delfi Урмо Соонвальд сообщил редакции, что уже обращал внимание на эту проблему в портале Delfi Forte. По его словам, мошенники используют поддельные статьи от имени Delfi для инвестиционных махинаций.
Соонвальд добавил, что Delfi Media активно сотрудничает с кибербезопасной службой CERT-EE, и доступ ко многим мошенническим сайтам уже заблокирован. «Для нас мошенничество - это серьезная проблема, и мы работаем над тем, чтобы способствовать безопасности киберпространства, ответственности и защите брендов», - подчеркнул он.
Инвестиционные мошенничества и схемы с поддельными ссылками распространяются разными способами
Руководитель группы по расследованию тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Марью Тооминг рассказала редакции, что мошенники продолжают использовать схемы с инвестициями и фейковыми ссылками в различных формах.
«Одна из распространенных схем опирается на доверие к новостным изданиям: создается сайт или статья с похожим логотипом, шрифтом и дизайном, касающаяся актуальной темы в обществе. Однако при дальнейшем прочтении читатель незаметно перенаправляется на страницу, призывающую инвестировать», - пояснила Тооминг.
Всего несколько дней назад в соцсетях распространилось мошенничество, объявляющее известного певца Отта Лепланда мертвым с 10 марта.
Лепланд сообщил редакции, что знает о посте, в котором используют его имя, фото и объявляют его смерть. «Сегодня мне прислали этот скриншот несколько человек. Мне остается только попросить людей жаловаться на такие публикации. Больше тут нечего сказать», - добавил певец и посоветовал относиться к подобным постам с большим скептицизмом.
Капитан полиции Маарья Пунак рассказала редакции, что сообщения мошенников, объявляющие умершими людей, которые на самом деле живы, в Эстонии встречаются редко. Подобные фейки чаще всего касаются известных иностранных личностей.
Пунак объяснила, что цель мошенников - создать сенсационный пост, который пользователи начнут активно пересылать и комментировать, из-за чего он достигнет еще большего числа потенциальных жертв. «Так как многие пользователи соцсетей принимают подобные сообщения за правду, не проверяя информацию в других источниках, такие посты распространяются молниеносно», - пояснила капитан.
Скрытая схема мошенников
В подобных постах также добавляют ссылку на «статью», но при переходе по ней человек попадает не на новость о смерти, а на совершенно другой материал. «Люди, желающие узнать больше о "смерти" знаменитости, переходят по ссылке и оказываются на мошенническом сайте, где аферисты пытаются обмануть их и выманить деньги», - объяснила Пунак.
Помогите найти 17-летнего Фреди
Фейковая новость также касается 17-летнего Фреди, который пропал на прошлой неделе в Пылва. Он ушел из дома в ночь с пятницы на субботу, после полуночи, а последний раз звонил с телефона чуть до часу ночи. С тех пор его телефон выключен.
«Я хочу сказать сейчас только одно - мой дорогой сын, пожалуйста, возвращайся домой! Я и твой брат безумно за тебя переживаем. Если ты это читаешь, прошу, возвращайся!» - обратилась к нему его мама Катрин в интервью Kuuuurija. «Эту боль невозможно описать словами…»
Рост Фреди около 180 см, он худощавого телосложения, с каштановыми волосами. На момент исчезновения он был одет в темно-серую куртку, светло-серую толстовку, красную рубашку, коричневые брюки и коричневые ботинки.
Фонд «Kadunud» ждет любую информацию о нем по телефону горячей линии: 661 6776 (круглосуточно).