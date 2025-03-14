В социальных сетях высказываются сомнения: действительно ли появившиеся у дверей люди - те, за кого себя выдают. «Женщина за дверью сказала, что проверяет дымовые датчики. Нам это показалось подозрительным, и мы не впустили ее», - рассказывает жительница Пыльва. Представитель G4S поясняет, что консультанты по дымовым и угарным датчикам действительно ходят по домам, чтобы объяснить важность устройств. «Специалисты помогают проверить, есть ли в доме необходимые датчики, тестируют уже установленные устройства и оценивают, не истек ли срок их службы», - говорит он. «Ежегодно в Эстонии происходит около 500 пожаров в жилых домах, и статистика показывает, что примерно в трети домов нет работающего дымового датчика».
МОШЕННИКИ ИЛИ НЕТ? ⟩ «Свекровь была напугана!» В дверь эстонской семьи позвонила женщина, представившаяся сотрудницей фирмы по обслуживанию дымовых датчиков
«Предупреждаю о возможных мошенниках, предположительно орудующих в Пыльва и окрестностях и выдающих себя за проверяющих дымовые датчики специалистов. Пожалуйста, требуйте служебное удостоверение. Также должна быть форменная одежда», - написали в группе Põlva kodanik в Facebook.
«Человек был приятным и вежливым. Я слышала только голос, сама с ним не общалась», - говорит жительница Пыльва, которая советует при малейшем подозрении звонить на государственную инфолинию 1247 или в Центр тревоги по номеру 112.
Женщина из Пыльва рассказала порталу Elu24, что появившаяся у ее двери незнакомка не предлагала брошюры, а заявила, что пришла проверять дымовой датчик. «Эта молодая женщина была одна, ходила по району частных домов в тупиковой улице. В руках у нее была папка. Она заговорила с моей свекровью, которая открыла дверь, и начала рассказывать, какие у нас замечательные соседи и так далее. По тону ее голоса и динамике разговора мне сначала показалось, что это Свидетель Иеговы», - говорит обеспокоенная женщина.
«Я ее сама не видела, так как была в комнате, но слышала немного голос. Свекровь сказала, что растерялась, но, к счастью, не впустила ее, так как мы были заняты другими делами», - рассказывает она.
«Незнакомка обещала вернуться вечером, но, к счастью, не пришла. Я спросила у свекрови, запомнила ли она имя. К сожалению, нет, и никакого рабочего удостоверения или своего документа женщина не показала. Мне это показалось особенно подозрительным и не давало покоя. Примерно через час я позвонила на государственную инфолинию и описала ситуацию. Там пояснили, что таким людям не стоит доверять и проверка дымовых датчиков таким образом не проводится», - рассказала жительница Пыльва.
Большое количество пожаров вынуждает проверять наличие датчиков
Руководитель отдела коммуникаций AS G4S Eesti Максим Туул говорит, что в прошлом году был зарегистрирован 461 пожар в жилых домах, в результате которых погибло 34 человека. В большинстве случаев с трагическим исходом в здании не было дымового датчика. Именно поэтому специалисты G4S Eesti снова ходят по домам, чтобы объяснить важность датчиков.
«Специалисты помогают проверить, есть ли в доме необходимые датчики, тестируют уже установленные устройства и смотрят, не истек ли срок их службы», - говорит Туул.
Также они знакомят с комбинированным датчиком Nublu, который одновременно реагирует на дым и угарный газ. Туул отмечает, что идея организовать команду по продаже комбинированных датчиков Nublu, работающую по принципу «от двери к двери», возникла по просьбам самих людей.
«Когда торговые представители продавали датчики в торговых центрах, многие подходили и просили, чтобы прошедшие подробное обучение и сертификацию специалисты пришли к ним домой, проверили имеющийся датчик и дали рекомендации», - рассказывает он.
«Специалистов легко узнать по одежде с логотипом Nublu, а также по служебному удостоверению с фотографией, на котором есть логотипы Nublu и G4S. Все имена и фотографии торговых представителей можно найти на сайте G4S», - поясняет Туул.
G4S стремится донести информацию до всех, поэтому время визитов специалистов очень гибкое. Так как многие люди бывают не дома в рабочее время, специалисты G4S разъясняют необходимость датчиков и помогают с их установкой также после окончания рабочего дня и в выходные. Специалисты Nublu могут прийти на дом до восьми часов вечера.
«Мы понимаем, что некоторым людям это может показаться нарушением их частной жизни, но ежегодно в Эстонии происходит около 500 пожаров в жилых домах, и, по статистике, примерно в трети домов нет работающего дымового датчика. G4S взяла на себя миссию сделать Эстонию безопаснее и выполняет свою работу с добрыми намерениями».
Предварительно визиты с жильцами не согласовываются, потому что специалист никогда не знает, сколько времени займет общение с тем или иным домовладельцем и насколько далеко он успеет продвинуться в течение дня.
«Прежде всего предлагается проверить уже установленный датчик - работают ли в нем еще батарейки, не истек ли срок годности датчика и правильно ли он установлен. При необходимости представляют датчик Nublu», - говорит представитель G4S.
Он добавляет, что также можно заказать умный датчик дыма и угарного газа Nublu через сайт G4S или по телефону. Ранее специалисты консультировали людей в торговых центрах, но поскольку поступали отзывы, что люди хотели бы, чтобы представитель пришел домой и помог установить датчик, то было принято решение удовлетворить эти пожелания.
«Большинство людей были очень благодарны, что G4S взяла на себя разъяснительную работу. Люди не задумываются о датчике дыма и угарного газа или вообще о своей безопасности, но датчики предотвратили много возможных трагических случаев», - заключает Туул.