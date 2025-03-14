МОШЕННИКИ ИЛИ НЕТ? «Свекровь была напугана!» В дверь эстонской семьи позвонила женщина, представившаяся сотрудницей фирмы по обслуживанию дымовых датчиков

«Предупреждаю о возможных мошенниках, предположительно орудующих в Пыльва и окрестностях и выдающих себя за проверяющих дымовые датчики специалистов. Пожалуйста, требуйте служебное удостоверение. Также должна быть форменная одежда», - написали в группе Põlva kodanik в Facebook.

«Человек был приятным и вежливым. Я слышала только голос, сама с ним не общалась», - говорит жительница Пыльва, которая советует при малейшем подозрении звонить на государственную инфолинию 1247 или в Центр тревоги по номеру 112.

Женщина из Пыльва рассказала порталу Elu24, что появившаяся у ее двери незнакомка не предлагала брошюры, а заявила, что пришла проверять дымовой датчик. «Эта молодая женщина была одна, ходила по району частных домов в тупиковой улице. В руках у нее была папка. Она заговорила с моей свекровью, которая открыла дверь, и начала рассказывать, какие у нас замечательные соседи и так далее. По тону ее голоса и динамике разговора мне сначала показалось, что это Свидетель Иеговы», - говорит обеспокоенная женщина.

«Я ее сама не видела, так как была в комнате, но слышала немного голос. Свекровь сказала, что растерялась, но, к счастью, не впустила ее, так как мы были заняты другими делами», - рассказывает она.