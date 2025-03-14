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МИЛОЕ ФОТО Три поколения вместе! Депутат Рийгикогу поделился с пользователями Сети трогательным моментом

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Хендрик Террас.
Хендрик Террас. Фото: Madis Veltman, Postimees

Политик Хендрик Террас поделился с подписчиками в соцсетях милым снимком с отцом и маленькой дочерью.

«Дедушка Террас и малышка Террас советовались с папой Террасом на углу улицы», - написал член Рийгикогу Хендрик Йоханнес Террас под милым снимком, опубликованным в Instagram. На фото, сделанном в солнечный день, он позирует вместе с отцом Рихо и маленькой дочерью Амандой Мией.

В качестве местоположения Хендрик указал столицу Литвы - Вильнюс.

Хендрик Йоханнес Террас и Мария Пихлак, ставшие известными широкой публике благодаря реалити-шоу Vallaline kaunitar, обручились в начале февраля 2024 года. Однако помолвка была недолгой - свадьба состоялась уже 17 февраля в Шведской церкви Святого Михаила в Таллинне.

8 июня на свет появился их первенец.

Тогда радостью о рождении внучки в соцсетях поделился и Рихо Террас, написав: «Одна маленькая девочка в нашей семье сделала меня дедушкой. Поздравляю, дорогие дети Мария и Хендрик! Добро пожаловать в семью, Аманда Мия».

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