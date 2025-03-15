ГАЛЕРЕЯ Фирменные короткие шорты и яркая шуба: смотрите, что устроил участник Евровидения-2024 от Финляндии в Таллинне

Windows95man​ - финский визуальный художник, диджей и модель. Он получил широкую известность благодаря своему сценическому образу: укороченной футболке с логотипом Windows95, коротким шортам, которые артист сочетает с длинными носками и сандалиями.

В прошлом году Windows95man представлял Финляндию на конкурсе Евровидение с песней «No Rules!», где привлек внмание своей эпатажностью и креативностью.

На концерт, который начался с небольшой задержкой, пришлая самая разная публика:как взрослые, так и дети.

Смотрите галерею с концерта!