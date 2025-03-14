В свой особняк на Кипре Примадонна пригласила гостей и украинских музыкантов. На кадрах, опубликованных в Сети, она сидит рядом с одесским шансонье Феликсом Шиндером и музыкантами.

Между тем, Алла Пугачева, которая уже долгое время не дает концертов, также пыталась воспроизвести строки любимых песен вместе с исполнителями и танцевала. В комментариях собралось множество пользователей с комплиментами для звезд.

«​Пусть знают нас все - от мала до велика. Алла Борисовна чувствует настоящих людей!» - написал пользователь.

«Вау, как круто! Вы молодцы, лучшие»​, - похвалил кто-то.