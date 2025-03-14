По всему миру распространяется тренд, который побуждает женщин делать инъекции ботокса в стопы. Говорят, что эта процедура является секретным трюком знаменитостей, таких как Николь Кидман, позволяющим выдерживать долгие часы на каблуках. Однако пластические хирурги относятся к этому скептически, сообщает Parade.
Для подписчиков
НОВЫЙ ТРЕНД? ⟩ Женщины вкалывают ботокс в стопы, чтобы носить каблуки
Туфли на высоком каблуке выглядят привлекательно, и почти у каждой женщины есть хотя бы одна пара в гардеробе. Но вопрос в том, как часто эти каблуки надевают? Долго ходить на шпильках сложно, так как ноги начинают болеть. Кто из нас не видел девушек после вечеринки, идущих домой босиком, держа туфли в руках?