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НОВЫЙ ТРЕНД? Женщины вкалывают ботокс в стопы, чтобы носить каблуки

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Фото статьи
Фото: «Reporter» / Kanal 2

По всему миру распространяется тренд, который побуждает женщин делать инъекции ботокса в стопы. Говорят, что эта процедура является секретным трюком знаменитостей, таких как Николь Кидман, позволяющим выдерживать долгие часы на каблуках. Однако пластические хирурги относятся к этому скептически, сообщает Parade.​

Туфли на высоком каблуке выглядят привлекательно, и почти у каждой женщины есть хотя бы одна пара в гардеробе. Но вопрос в том, как часто эти каблуки надевают? Долго ходить на шпильках сложно, так как ноги начинают болеть. Кто из нас не видел девушек после вечеринки, идущих домой босиком, держа туфли в руках?

Теперь в TikTok набирает популярность новый тренд, который называют суперсекретным лайфхаком знаменитостей - Stiletto Botox. Это процедура, при которой ботокс вводят в стопы. Утверждается, что 20-минутная процедура позволяет женщинам носить каблуки, не испытывая боли.

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