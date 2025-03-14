НОВЫЙ ТРЕНД? Женщины вкалывают ботокс в стопы, чтобы носить каблуки

Туфли на высоком каблуке выглядят привлекательно, и почти у каждой женщины есть хотя бы одна пара в гардеробе. Но вопрос в том, как часто эти каблуки надевают? Долго ходить на шпильках сложно, так как ноги начинают болеть. Кто из нас не видел девушек после вечеринки, идущих домой босиком, держа туфли в руках?