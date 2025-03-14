НЕ ПРОПУСТИТЕ! Известные эстонские дизайнеры представят публике свои весенние коллекции уже на следующей неделе

Весенний Неделя моды начнется в четверг с прекрасного показа Илоны Абдуллаевой, чья женская коллекция вдохновлена пустыней Сахара. Дизайнер из Таллина, восемь лет назад приняла решение переехать с семьей из Эстонии в Марокко, на окраину Сахары.

Этот шаг стал поворотным моментом в ее творчестве - теперь она вручную расписывает летние платья. Ее яркие и воздушные наряды под брендом Isemoody Sisterhood станут изюминкой открытия Таллиннской недели моды 20 марта.

После Абдуллаевой на подиуме свою коллекцию представит Анастасия Балак, основательница бренда ABFD Swimwear и владелица ателье AVANTGARD. Она продемонстрирует публике новую коллекцию купальников и летней одежды с оригинальными принтами, отражающими ее уникальный стиль. В своей коллекции Балак также использует инновационные сетчатые ткани, которые пропускают загар.

В четверг Brand NO.8 представит коллекцию, предназначенную женщинам, которые не позволяют загонять себя в рамки. «Мы следим за трендами, но не следуем им слепо», - говорит модный дом о своей коллекции, которую можно будет увидеть на Таллиннской неделе моды.

«В нашей коллекции тренды переосмыслены - это отражение эпохи, переплетенное с эхом прошлого. Это модный код, который является частью ДНК нашего бренда. Мы создаем не просто одежду, а стиль, несущий в себе современный дух, но сохраняющий связь с классикой», - описывает Brand NO.8 философию своего творчества.