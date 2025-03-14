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НЕ ПРОПУСТИТЕ! Известные эстонские дизайнеры представят публике свои весенние коллекции уже на следующей неделе

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Коллекция Анастасии Балак.
Коллекция Анастасии Балак. Фото: Karina Vaus

Уже на следующей неделе, 20 и 21 марта, в Центр русской культуры пройдет крупнейшее модное мероприятие Эстонии - Таллиннаская неделя моды.

Весенний Неделя моды начнется в четверг с прекрасного показа Илоны Абдуллаевой, чья женская коллекция вдохновлена пустыней Сахара. Дизайнер из Таллина, восемь лет назад приняла решение переехать с семьей из Эстонии в Марокко, на окраину Сахары.

Этот шаг стал поворотным моментом в ее творчестве - теперь она вручную расписывает летние платья. Ее яркие и воздушные наряды под брендом Isemoody Sisterhood станут изюминкой открытия Таллиннской недели моды 20 марта.

После Абдуллаевой на подиуме свою коллекцию представит Анастасия Балак, основательница бренда ABFD Swimwear и владелица ателье AVANTGARD. Она продемонстрирует публике новую коллекцию купальников и летней одежды с оригинальными принтами, отражающими ее уникальный стиль. В своей коллекции Балак также использует инновационные сетчатые ткани, которые пропускают загар.

В четверг Brand NO.8 представит коллекцию, предназначенную женщинам, которые не позволяют загонять себя в рамки. «Мы следим за трендами, но не следуем им слепо», - говорит модный дом о своей коллекции, которую можно будет увидеть на Таллиннской неделе моды.

«В нашей коллекции тренды переосмыслены - это отражение эпохи, переплетенное с эхом прошлого. Это модный код, который является частью ДНК нашего бренда. Мы создаем не просто одежду, а стиль, несущий в себе современный дух, но сохраняющий связь с классикой», - описывает Brand NO.8 философию своего творчества.

Mammu Couture представит на подиуме новую коллекцию Capri Kapriis, встречая весну цветами, светом и свободой. Коллекция - это ода беззаботности Средиземноморья: нежное кружево сочетается с воздушными прозрачными тканями, а лимонная вышивка передает сияние итальянского побережья.

Марилин Сиккаль представит на Неделе моды коллекцию под названием PÜHA, для создания которой дизайнер черпала вдохновение из таких понятий, как «жизнь», «любовь», «семья» и «отношения». Коллекция светлая, яркая, торжественная и роскошная. В работах использовались шелк-сырец, органза, бархат, броедри, а также ткани, украшенные вышивкой и жемчугом.

В качестве моделей на подиум выйдут красивые экс-мисс - женщины, которые в глазах Сиккаль олицетворяют все, что связано с женственностью, достоинством, позитивом и святостью.

Первый день Таллиннской недели моды завершится показом весенней коллекцией Teekond Тийны Талумеэс, победительницы «Золотой иглы» прошлого года. Это сочетание яркого наследия прошлого и современного языка дизайна. Тийна плавно интегрирует элементы, вдохновлннные богатыми культурными традициями Эстонии, в повседневный мир современной моды. Оставаясь приверженной качеству и устойчивости, Талумеэс неизменно придерживается своей философии slow fashion (ориентированность на качество, сознательное потребление и осознанный подход к выбору одежды - прим. ред.).

В пятницу мероприятие откроет показ дизайнерского магазина LEVI совместно с Solaris Keskus, представив на подиуме яркое шоу, объединяющее различные стили. В рамках этого мультибрендового показа на Неделе моды будут продемонстрированы новые коллекции пяти эстонских дизайнеров: Ханнеса Рюйтеля, Althea, Карин Раск, Вильве Унт и Ксении Йоост.

Известная своим минималистичным подходом, Натали Ыннис представит в пятницу новую весеннюю коллекцию. «Это воплощение чувственности и сдержанной элегантности, созданная для современной женщины, в которой переплетаются сила и нежность, уверенность и загадочность», - говорит Натали Ыннис.

Коллекция выполнена в стиле «тихая роскошь», следуя философии бренда Ыннис, где простота и высокое качество идут рука об руку. Бренд черпал вдохновение в природе и ее гармонии, что отражается в богатой палитре цветов.

Программа Таллиннской недели моды.
Программа Таллиннской недели моды. Фото: Press Foto

Лийна Стейн представит на Неделе моды специальную коллекцию, посвященную 15-летию бренда. Коллекция - ретроспектива выступления Ленны Куурмаа на Eesti Laul 15 лет назад. Платье Куурмаа и сотни писем, полученных после ее выступления, стали отправной точкой для создания первых коллекций выпускных платьев от Лийны Стейн.

Коллекция PROM & BRIDAL будет посвящена важнейшим моментам в жизни женщин - таким, как выпускные, свадьба и тому подобное. «Это те дни, когда каждая женщина хочет быть неотразимой и особенной, радоваться вместе с близкими, с нетерпением смотреть в будущее, где ее ждет много прекрасного и неизведанного. Выпускницы и невесты каждый сезон дарят мне вдохновение, поэтому коллекция юбилейного года посвящена им», - говорит дизайнер.

В пятницу будут представлены работы двух молодых дизайнеров. Модный дом Amanjeda by Katrin Kuldma поддерживает участие молодых талантов в весенней Неделе моды. Признанный бренд поделится своим подиумным временем с победителями школьных конкурсов моды.

На главной сцене крупнейшего модного мероприятия покажут коллекций победители конкурса «Розовые ножницы», проходившего в школе Rocca al Mare - Хелеэне Тоатер и Кармен Эмили Габор, а также победитель конкурса моды M21NSTREET, проходившего в Таллиннской 21-ой школе - Ральф Оскар Сийм. Катрин Кульдма, креативный директор Таллиннской недели моды, считает важным не только вдохновлять и поддерживать молодых, но и вовлекать их в модное мероприятие.

Хелеэне Тоатер и Кармен Эмили Габор представят коллекцию Idüll, вдохновленную стихами Марие Ундер. Коллекция минималистична и нежна, но в то же время смелая и динамичная. «Во время создании коллекции мы использовали переработанные ткани, которые отражают ее близость с природой и душевную глубину», - описывают свою работу молодые дизайнеры.

Ральф Оскар Сийм представляет коллекцию-манифестацию разделенных идентичностей человека. "Здесь одежда не скрывает тело, а поднимает вопросы. Кто ты, если не прячешься за одеждой? Какие маски ты носишь сегодня?" - спрашивает молодой модельер.

Торжественным финалом Недели моды станет коллекция Amanjeda by Katrin Kuldma, номинированная на «Золотую иглу» в этом году. Весенне-летняя коллекция для мужчин FAR AWAY посвящена храбрости, смелости, ответственности и чести. 

Весенне-летняя коллекция Amanjeda by Katrin Kuldma для женщин - это побег от реальности на уединенный остров, в мир мечтаний, наполненный любовью, творчеством, дружбой, заботой. Коллекция SECRET ISLAND наполнила ателье модного дома глубокими приглушенными оттенями и морем цветов. Однако фасоны роскошных платьев из шелка и хлопкового муслина пока еще скрыты завесой тайны.

Этой весной бренд класса люкс представит на подиуме Таллиннской недели моды не только модели, созданные на заказ, но и коллекцию ready to wear - готовую одежду.

Tallinn Fashion Week представляет Piper-Heidsieck Champagne, а проведение мероприятия поддерживают Absolut, Fazer, salonshop, Aili Puss Education, JOICO, Kalev Spa Hotell & Veekeskus и RGB Baltic.

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