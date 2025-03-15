ГОРОСКОП НА 15 МАРТА Тельцам нежелательно принимать решения, а Козероги смогут положиться на родственников

Скорпион

День будет трудным, и вам придется приложить максимум усилий, чтобы избежать расставленных на пути ловушек. Недоброжелатели на удивление изобретательны, однако наверняка найдутся люди, способные вовремя предостеречь вас, помочь избежать ошибок. Очень неблагоприятная ситуация складывается в сфере личных отношений; не проявляйте нетерпения, воздерживайтесь от решительных действий. Позволив событиям идти своим чередом, вы наверняка дождетесь удачного момента – и вот тогда сможете совершить все необходимые шаги.

Благотворное влияние на ваше настроение и самочувствие окажут поездки и смена обстановки. При этом постарайтесь избежать лишних расходов: финансовая ситуация весьма сложна.

Стрелец

Настраивайтесь на деловой лад: в этот день можно справиться с решением многих проблем и добиться значительных успехов. Появится возможность блеснуть своими талантами и творческими способностями, внести в жизнь приятные перемены, реализовать давние планы. Хорошо сложатся поездки, романтические путешествия оставят чрезвычайно хорошее впечатление и у вас, и у вашего избранника. Несколько сложнее обстоят дела в отношениях с родственниками, но и здесь серьезной угрозы для душевного комфорта нет.

Не обсуждайте финансовые дела с малознакомыми людьми, и уж тем более не заключайте сделок с ними – рискуете многое потерять. Можно делать покупки, полагаясь на собственную интуицию.

Козерог