ВИДЕО Невероятный вкус и изумительный аромат: рецепт необычного «Наполеона»​

Читайте ниже рецепт ленивого кокосово-малинового торта «Наполеон».

Ингредиенты (на торт весом примерно два кг):

Для кокосового крема:

яйца - три штуки ;

- ; сахар - 200 гр;

- 200 гр; щепотка соли ;

; мука - 75 гр;

- 75 гр; кокосовая стружка - 75 гр

- 75 гр кокосовое молоко - 750 мл;

- 750 мл; сливочное масло - 75 гр.

Для начинки:

свежая или размороженная малина - 300 гр;

- 300 гр; сахар - 30 гр;

- 30 гр; кукурузный крахмал - 30 гр;

- 30 гр; лимонный сок - одна чайная ложка ;

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить крем. Яйца смешать с половиной сахара, солью, мукой и кокосовой стружкой. Кокосовое молоко смешать с другой половиной сахара и довести до кипения. Постоянно помешивая, влить горячее молоко в яичную смесь. Кастрюлю вернуть на плиту и на среднем огне варить до загущения. Выключить огонь, добавить масло и перемешать. Накрыть пленкой в ​​контакт и дать полностью остыть. ⠀

Теперь очередь начинки. Сахар смешать с крахмалом и вместе с лимонным соком добавить к малине. Варить на среднем огне до загущения. Так же накрыть пленкой в ​​контакт и дать полностью остыть. ⠀

Следующий этап - коржи. Тесто разморозить и, не раскатывая, выложить на пергамент. Вырезать четыре коржа желаемой формы и выпекать вместе с обрезками 15-20 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Дать остыть и каждый корж поделить на две части. Таким образом получится восемь коржей.

Далее собрать торт, как показано на видео.

Обрезки измельчить в блендере и обсыпать ими торт. Отправить десерт в холодильник на четыре-пять часов, а лучше на ночь. Украсить по желанию.