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ВИДЕО Невероятный вкус и изумительный аромат: рецепт необычного «Наполеона»​

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Торт «Наполеон». Снимок иллюстративный.
Торт «Наполеон». Снимок иллюстративный. Фото: rom_olik/Shutterstock

«Наполеон» - король десертов и вечная классика, который в то же время имеет множество интерпретаций. Его готовят не только по классическому рецепту, но и придумывают все более интересные вариации. Известный украинский блогер Валерия Велигура поделилась еще одним рецептом этого десерта, который, безусловно, найдет своих поклонников, пишет Фокус.​

Читайте ниже рецепт ленивого кокосово-малинового торта «Наполеон».

Ингредиенты (на торт весом примерно два кг):

Для кокосового крема:

  • яйца - три штуки;
  • сахар - 200 гр;
  • щепотка соли;
  • мука - 75 гр;
  • кокосовая стружка - 75 гр
  • кокосовое молоко - 750 мл;
  • сливочное масло - 75 гр.

Для начинки:

  • свежая или размороженная малина - 300 гр;
  • сахар - 30 гр;
  • кукурузный крахмал - 30 гр;
  • лимонный сок - одна чайная ложка;

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить крем. Яйца смешать с половиной сахара, солью, мукой и кокосовой стружкой. Кокосовое молоко смешать с другой половиной сахара и довести до кипения. Постоянно помешивая, влить горячее молоко в яичную смесь. Кастрюлю вернуть на плиту и на среднем огне варить до загущения. Выключить огонь, добавить масло и перемешать. Накрыть пленкой в ​​контакт и дать полностью остыть. ⠀

Теперь очередь начинки. Сахар смешать с крахмалом и вместе с лимонным соком добавить к малине. Варить на среднем огне до загущения. Так же накрыть пленкой в ​​контакт и дать полностью остыть. ⠀

Следующий этап - коржи. Тесто разморозить и, не раскатывая, выложить на пергамент. Вырезать четыре коржа желаемой формы и выпекать вместе с обрезками 15-20 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Дать остыть и каждый корж поделить на две части. Таким образом получится восемь коржей.

Далее собрать торт, как показано на видео.

Обрезки измельчить в блендере и обсыпать ими торт. Отправить десерт в холодильник на четыре-пять часов, а лучше на ночь. Украсить по желанию.

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