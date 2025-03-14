«Наполеон» - король десертов и вечная классика, который в то же время имеет множество интерпретаций. Его готовят не только по классическому рецепту, но и придумывают все более интересные вариации. Известный украинский блогер Валерия Велигура поделилась еще одним рецептом этого десерта, который, безусловно, найдет своих поклонников, пишет Фокус.
ВИДЕО ⟩ Невероятный вкус и изумительный аромат: рецепт необычного «Наполеона»
Читайте ниже рецепт ленивого кокосово-малинового торта «Наполеон».
Ингредиенты (на торт весом примерно два кг):
Для кокосового крема:
- яйца - три штуки;
- сахар - 200 гр;
- щепотка соли;
- мука - 75 гр;
- кокосовая стружка - 75 гр
- кокосовое молоко - 750 мл;
- сливочное масло - 75 гр.
Для начинки:
- свежая или размороженная малина - 300 гр;
- сахар - 30 гр;
- кукурузный крахмал - 30 гр;
- лимонный сок - одна чайная ложка;
Способ приготовления:
Сначала нужно приготовить крем. Яйца смешать с половиной сахара, солью, мукой и кокосовой стружкой. Кокосовое молоко смешать с другой половиной сахара и довести до кипения. Постоянно помешивая, влить горячее молоко в яичную смесь. Кастрюлю вернуть на плиту и на среднем огне варить до загущения. Выключить огонь, добавить масло и перемешать. Накрыть пленкой в контакт и дать полностью остыть. ⠀
Теперь очередь начинки. Сахар смешать с крахмалом и вместе с лимонным соком добавить к малине. Варить на среднем огне до загущения. Так же накрыть пленкой в контакт и дать полностью остыть. ⠀
Следующий этап - коржи. Тесто разморозить и, не раскатывая, выложить на пергамент. Вырезать четыре коржа желаемой формы и выпекать вместе с обрезками 15-20 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Дать остыть и каждый корж поделить на две части. Таким образом получится восемь коржей.
Далее собрать торт, как показано на видео.
Обрезки измельчить в блендере и обсыпать ими торт. Отправить десерт в холодильник на четыре-пять часов, а лучше на ночь. Украсить по желанию.