Невеста отменила свадьбу после того, как узнала неприятную тайну любимого

28-летняя женщина поделилась на Reddit своей историей, объяснив, что они с 30-летним женихом были вместе уже пять лет и этой осенью готовились к свадьбе. Они годами обсуждали совместную жизнь, строили планы, даже планировали покупку дома, где могли бы воспитывать своих будущих детей.

Однако оказалось, что у жениха были совсем другие приоритеты. «Ну что ж. Оказывается, он уже купил дом. Но не со мной… А со своей мамой», - рассказала она.

Еще более шокирующим было то, что он даже не сказал невесте, что ищет жилье. «Видимо, она нашла "идеальное место" и убедила его разделить его с ней, потому что "не хочет больше арендовать жилье". Поэтому теперь вместо того, чтобы планировать наше общее будущее, он финансово привязан к своей матери, которая собирается жить там постоянно», - добавила она.

Когда женщина спросила, как это влияет на их общие планы, ответ жениха был еще более ошеломляющим: «О, ну, конечно, ты тоже можешь переехать!».

Его тон намекал, что это было решение, которое она должна была принять с благодарностью. Но для нее это означало совсем другое - жить в доме, который выбрала его мать и который частично принадлежит ей.