ФОТО Автомобиль заблокировал движение трамваев в Таллинне: «Куда торопиться?!»

«Какой-то урод снова припарковался перед трамваем. Посмотрим, сколько на этот раз будет стоять трамвай №2», - написал возмущенный горожанин в Facebook-группе, посвященной жизни в районе Каламая. Он также поделился фото с места происшествия на улице Хобуяама в центре города.

Неудачно припаркованный автомобиль остановил движение трамваев. Фото: Facebook

Фотографии этой же машины появились и в Facebook-группе «EZ-дуны!», где некоторые пользователи отметили, что уже видели эти снимки раньше.

Неудачно припаркованный автомобиль остановил движение трамваев. Фото: Facebook

Неудачно припаркованный автомобиль остановил движение трамваев. Фото: Facebook

Вокруг ситуации разгорелась оживленная дискуссия. «Да там можно спокойно проехать», - написал один из комментаторов, в то время как другой пошутил: «Зато зеркала сложил!».

«Ну что поделать, если ты голоден и спешишь поесть макарон», - подколол кто-то, намекая на Vapiano. «Куда трамваю торопиться?! Подождем спокойно, пока человек поест, а потом снова поедем», - иронизировал другой. Третий задался вопросом: «Зачем испортили человеку обед?».

Смешно было не всем. «Опять? Это уже становится традицией... Где полиция?» - негодовали пользователи. «Остановка трамвая - удовольствие не из дешевых», - отмечали в комментариях.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила редакции Elu24, что инцидент произошел днем 13 марта, и полицию ​ сразу уведомили о помехе на дороге. «Мы оперативно связались с владельцем автомобиля, он переставил машину, и ситуация была быстро разрешена», - добавила Вирк.

На вопрос о том, получил ли водитель предупреждение или штраф, Вирк ответила, что полиция оценивает каждую ситуацию отдельно и при необходимости может назначить наказание. Кроме того, в случае необходимости полиция вправе эвакуировать автомобиль.